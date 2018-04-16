Цай Ци встретился с партийной делегацией из Намибии

Пекин, 16 апреля / Синьхуа / — Член Политбюро ЦК Компартии Китая /ЦК КПК/, секретарь пекинского горкома Цай Ци сегодня здесь встретился с делегацией намибийской партии Народной организации Юго-Западной Африки /СВАПО/ во главе с ее генеральным секретарем Софией Шанингва.

Цай Ци заявил, что в недавнем прошлом председатель КНР Си Цзиньпин совместно с президентом Намибии Хаге Гейнгобом повысили китайско-намибийские отношения до уровня отношений всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства. КПК намерена вместе со СВАПО углублять обмен опытом партийного строительства и государственного управления, сказал Цай Ци.

С. Шанингва отметила, что СВАПО надеется на укрепление межпартийной братской дружбы с КПК. —0—