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Цай Ци встретился с партийной делегацией из Намибии
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Цай Ци встретился с партийной делегацией из Намибии 

ИА Синьхуа 36 минут назад
Пекин, 16 апреля /Синьхуа/ — Член Политбюро ЦК Компартии Китая /ЦК КПК/, секретарь пекинского горкома Цай Ци сегодня здесь встретился с делегацией намибийской партии Народной организации Юго-Западной Африки /СВАПО/ во главе с ее генеральным секретарем Софией Шанингва.
Цай Ци заявил, что в недавнем прошлом председатель КНР Си Цзиньпин совместно с президентом Намибии Хаге Гейнгобом повысили китайско-намибийские отношения до уровня отношений всестороннего стратегического сотрудничества и партнерства. КПК намерена вместе со СВАПО углублять обмен опытом партийного строительства и государственного управления, сказал Цай Ци.
С. Шанингва отметила, что СВАПО надеется на укрепление межпартийной братской дружбы с КПК. —0—
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