Столичные библиотеки организовали тысячи мероприятий в рамках акции «Библионочь»

Москве 21 апреля стартовала ежегодная социально-культурная акция «Библионочь». Все библиотеки города будут открыты для поклонников литературы до самого утра, предлагая посетителям самые разные развлекательные и образовательные мероприятия. На открытии акции в Библиотеке-читальне имени Ивана Тургенева побывала корреспондент «ВМ».

Праздничные концерты, встречи с известными писателями и масштабные литературные акции библиотеки столицы проводят на протяжении всей ночи. Экскурсионные группы гуляют по маршрутам жизни именитых литераторов, камерные оркестры скрашивают тишину читальных залов, а детские секции проводят познавательные викторины для тех, кто с миром книги еще только знакомится.

— Сегодня Москва является центром огромного события, которое проходит по всей стране, — приветствует посетителей Читальни Тургенева руководитель Департамента культуры Александр Кибовский . — В городе приготовлено более 2000 самых разных мероприятий. Учитывая, что в этом году у нас под эгидой ЮНЕСКО празднуется двухсотлетие Ивана Сергеевича Тургенева, где, как не здесь, во дворе первой библиотеки для простых людей, открывать «Библионочь». Нас ждут и встречи с писателями, и презентации новых произведений, и скидки в книжных магазинах. Москва является крупнейшим культурным мегаполисом мира, мы открыты для сотрудничества во всех направлениях и готовы с почетом встречать гостей.

Параллельно со стартом акции в выставочном зале читальни открывается экспозиция молодых живописцев Московского художественного института имени Сурикова «Сопричастность времени Тургенева». Авторы работ, вдохновленных творчеством Ивана Сергеевича, праздника ждали давно. И многие из них приехали сюда, чтобы вместе с коллегами по кисти провести этот вечер в храме знаний.

— Мы представляем здесь свои работы «Девочка из колыбели» и «Ночное», — говорят участницы акции Полина Молочкова и Ксения Романова . — Не терпится поучаствовать в массовой акции, пообщаться с писателями и, может быть, выбрать что-нибудь новенькое для чтения на книжных полках.

Молодые посетительницы в первую очередь отправляются на художественный мастер-класс по созданию тантамарески — художественного стенда с изображением типичного представителя тургеневской эпохи. Старшее поколение занимает места в гостиной, где с минуты на минуту начнется спектакль «Отцы и дети» в исполнении актеров Московского драматического театра «АпАРТе». А критики и литературоведы готовятся обсудить творчество современных авторов.

— Мы очень рады видеть всех гостей, пришедших сегодня в Библиотеку имени Тургенева, — выступает с приветственным словом директор читальни Ромуальд Крылов-Иодко. — Это первая городская библиотека, с которой началась традиция общедоступности читальных залов в Москве. Сегодня в дар от известного скульптора Российской академии художеств Дмитрия Тугаринова мы получили посмертную маску Ивана Сергеевича и слепок его левой руки, что станет достойным пополнением нашей библиотечной коллекции. И хочется пожелать, чтобы каждый день очереди поклонников литературы в библиотеки столицы были ничуть не меньше, чем сегодня.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— «Библионочь» — федеральная акция, родившаяся именно в Москве. И в этом году в ней впервые принимают участие абсолютно все регионы России. Мы рады, что наши библиотеки перестраиваются, становятся центром просвещенного культурного досуга. И сегодняшние мероприятия — это настоящий праздник для любителей книги.

Глория Перес-Салмерон, директор Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений:

— Для меня огромная честь быть здесь, на российской акции «Библионочь». Я рада видеть, что так много людей заинтересовано в культуре чтения. Особенно приятно принимать участие в этой акции именно потому, что она посвящена Ивану Тургеневу. Для всего мира русская литература — это что-то недосягаемое и особо любимое. Так что я желаю всем россиянам прекрасно провести время в родных библиотеках.

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