Самую большую книгу Нижнего Новгорода представят в Областной библиотеке

фото pixabay.comСамую большую книгу Нижнего Новгорода представят в Областной библиотекеОбщероссийская акция в поддержку книги и чтения «Библионочь» в седьмой раз стартует в библиотеках Нижегородской области под девизом «Магия книги».

21 апреля впервые за всю историю Нижегородской Государственной Областной Универсальной Научной Библиотеки им. В. И. Ленина в фойе будет демонстрироваться самая большая книга Нижнего Новгорода — напрестольное Евангелие XVII века.

Личность и творчество Максима Горького станет ведущей темой «Библионочи» в центральной библиотеке Большемурашкинского района, где состоится подиум «Читатель в образе литературного героя (Читаем Горького)» и литературная викторина по произведениям М. Горького.

Литературный час «Максим Горький и книги» пройдет в Сар-Майданской сельской библиотеке Вознесенского района.

В ЦРБ им. 1 Мая Сормовского района Нижнего Новгорода состоится кинопоказ и обсуждение фильма «По Руси» по ранним произведениям М. Горького.

Центральная городская библиотека им. В. И. Ленина. Кирилловская сельская библиотека им. Н. Б. Рачкова Арзамасского района проведет квест-игру «Листая страницы твои в юбилей». Литературный квест «Максим Горький — меж двух времен» пройдет в ЦБ им. С. И. Шуртакова Сергачского района.

В наступившем году в России отмечается и 200-летие со дня рождения И. С. Тургенева , яркого представителя «золотого века» русской литературы. «Библионочь» под знаком Тургенева пройдет во многих библиотеках области.

«Иван Тургенев: писатель на все времена» с литературной игрой «Что я знаю об И. С. Тургеневе» — тема акции в Мухтоловской поселковой библиотеке Ардатовского района. ЦБ Тоншаевского района подготовлена литературно-музыкальная гостиная «Вдохновленные Тургеневым». В Литературном ночном экспрессе « Ветлуга — Спасское -Лутовиново» будут путешествовать читатели ЦБ Ветлужского района.

ЦБ им. А. С. Пушкина в Сокольском представит на суд зрителей литературно-музыкальные миниатюры «Иван Тургенев: 100 лет любви и одиночества». Литературный вечер «О Тургеневе по-современному» пройдет в Дубравской сельской библиотеке Дальнеконстантиновского района, литературно-музыкальный вечер «Я жизнь посвятил России» — в Медянской сельской библиотеке Пильнинского района. ЦБ им. В. Г. Короленко Павловского района подготовила мини-спектакль по творчеству Тургенева «В „Дворянском гнезде“.

Библиотеки продолжат знакомить своих читателей и с писателями-современниками. Творческая встреча с нижегородской писательницей Е. Крюковой „Лёд и пламень“ состоится в ЦБ города Бор, в Пильнинском районе пройдет встреча с нижегородским поэтом С. И. Царяпкиным. Заседание литературно-краеведческого клуба „Истоки“ и премьера книги „Свет маяка“ поэта Н. Бачуриной состоится в ЦБ им. С. И. Шуртакова. Встречу с поэтессой Н. Р. Спасиной проведут в Пуреховской сельской библиотеке.

Бережное отношение к истории Отечества красной нитью проходит в программе „Библионочи“ библиотеки Сеченовского района — „О подвигах, о доблести, о славе!“. Вечер-кино „От винта“, посвященный советскому актёру, кинорежиссёру и сценаристу Леониду Быкову состоится в Богоявленской сельской библиотеке Дальнеконстантиновского района. Библионочь „Комсомол — не просто возраст, комсомол — моя судьба“ проведут библиотеки Сосновского района.

В Белом зале НГОУНБ состоится концертная программа „Души прекрасные порывы“ с участием солистки Нижегородского Академического театра оперы и балета им. А. С. Пушкина Ольги Фомичевой-Спивак и ведущего солиста театра Михаила Наумова . „БиблиоХогвартс: школа литературного волшебства“ с научно-популярными мастер-классами „Практическая алхимия“ подготовлена молодыми библиотекарями „Ленинки“. Любители спорта в НГОУНБ смогут принять участие в „Футбольном марафоне“: калейдоскопе выставок, викторин „Игра головой“, демонстраций роликов и мультфильмов к ЧМ-2018.

Во многих библиотеках подготовлены мероприятия в рамках перекрестного года России в Японии и Японии в России: познавательно-развлекательные программы „Япония — страна восходящего солнца“, „С вершины Фудзиямы“, „Страна цветущей сакуры“ и другие.

20 и 21 апреля в вечерние и ночные часы библиотеки города и области ждут нижегородцев, чтобы вместе ощутить магию Ее Величества книги. 6+