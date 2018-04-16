Подмосковные библиотеки приглашают на «Библионочь» 21 апреля

Подмосковные библиотеки в седьмой раз примут участие во всероссийской акции «Библионочь», которая в этом году состоится 21 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области

«Библиотеки Подмосковья принимают участие в «Библионочи» седьмой раз. В прошлом году в рамках акции прошло почти 900 мероприятий, которые посетили более 19 тысяч человек. В этом году в библиотеках запланировано более тысячи мероприятий, которые посетят около 20 тысяч читателей», — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева

Например, в Дмитровской центральной библиотеке, которая в этом году отмечает свой 100-летний юбилей, можно будет окунуться в атмосферу библиотеки 1920-х годов. Гостей ждут изба-читальня для детей, конкурс плакатов, перьевые ручки и печатные машинки.

В Щелковской городской библиотеке гости смогут начать вечер с квеста «Магия одной книги» по произведению «Маленький принц». Крио-шоу «Ее величество — наука!» предназначено для школьников и взрослых, оно завершится выступлением театральной студии «Пигмалион».

В Истринской центральной районной библиотеке имени А. П. Чехова гости услышат средневековую музыку в исполнении коллектива «Новый Иерусалим».

Поскольку 2018 год объявлен в России Годом Японии , многие мероприятия грядущей «Библионочи» будут посвящены этой стране. Прикоснуться к традициям и культуре Японии можно будет в Библиотеке эстетического развития в Балашихе и Луховицкой межпоселенческой библиотеке им. И. И. Морозова, в Центральной городской библиотеке Лыткарина и Воробьевской сельской библиотеке Рузского округа.

«Библионочь» — это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. Акция была инициирована в 2012 году библиотечным сообществом и Ассоциацией менеджеров культуры. Уже через два года ее поддержали более 2 тысяч площадок по всей стране.