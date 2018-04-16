Ещё
Подмосковные библиотеки приглашают на «Библионочь» 21 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Подмосковные библиотеки приглашают на «Библионочь» 21 апреля 

РИАМО 43 минуты назад
Фото: РИАМО
Подмосковные библиотеки в седьмой раз примут участие во всероссийской акции «Библионочь», которая в этом году состоится 21 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
«Библиотеки Подмосковья принимают участие в «Библионочи» седьмой раз. В прошлом году в рамках акции прошло почти 900 мероприятий, которые посетили более 19 тысяч человек. В этом году в библиотеках запланировано более тысячи мероприятий, которые посетят около 20 тысяч читателей», — сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева.
Например, в Дмитровской центральной библиотеке, которая в этом году отмечает свой 100-летний юбилей, можно будет окунуться в атмосферу библиотеки 1920-х годов. Гостей ждут изба-читальня для детей, конкурс плакатов, перьевые ручки и печатные машинки.
В Щелковской городской библиотеке гости смогут начать вечер с квеста «Магия одной книги» по произведению «Маленький принц». Крио-шоу «Ее величество — наука!» предназначено для школьников и взрослых, оно завершится выступлением театральной студии «Пигмалион».
В Истринской центральной районной библиотеке имени А. П. Чехова гости услышат средневековую музыку в исполнении коллектива «Новый Иерусалим».
Поскольку 2018 год объявлен в России Годом Японии, многие мероприятия грядущей «Библионочи» будут посвящены этой стране. Прикоснуться к традициям и культуре Японии можно будет в Библиотеке эстетического развития в Балашихе и Луховицкой межпоселенческой библиотеке им. И. И. Морозова, в Центральной городской библиотеке Лыткарина и Воробьевской сельской библиотеке Рузского округа.
«Библионочь» — это ежегодный фестиваль чтения, который проходит в апреле по всей России. Акция была инициирована в 2012 году библиотечным сообществом и Ассоциацией менеджеров культуры. Уже через два года ее поддержали более 2 тысяч площадок по всей стране.
РИАМО: последние новости
Представители Московского региона вошли в число победителей конкурса «Менеджер года» Уже почти 1,7 млн билетов на ЧМ‑2018 распределили с сентября 2017 года В Госдуму внесли законопроект об ответе на антироссийскую политику США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский «Панцирь» отбил атаку США532
Россия получила неожиданную поддержку124
Трамп отложил санкции против России76
Провальный курс: Трамп взвинтит цены в России112
«Остаётся уповать на терпение Москвы»31
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение