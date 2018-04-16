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Кобзона спасает огромная воля к жизни
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Кобзона спасает огромная воля к жизни 

Дни.ру 42 минуты назад
Фото: Дни.ру
Слухи о госпитализации Иосифа Кобзона в связи с острыми нарушениями сильно преувеличены. На самом деле Кобзон отправился на плановое обследование. Об этом Dni.Ru рассказала таролог, ясновидящая Марианна Абравитова, которая сделала расклад на здоровье певца.
"Какое-то незначительное ухудшение самочувствия все-таки заставило его отправиться на плановый медицинский уход на пару недель раньше, чем он задумывал. Если бы артист чувствовал себя как обычно, он бы отправился на обследование через пару недель, — уверена гадалка. — На данный момент здоровью и жизни Кобзона ничего не угрожает. Серьезного нарушения сердечных ритмов, о которых писали в СМИ, у него нет".
Тем не менее, медиум напомнила, что Кобзон уже в очень пожилом возрасте и проблемы со здоровьем в будущем будут только прибавляться. К счастью, артисту доступен качественный медицинский уход, на данный момент в больнице он пробудет недолго, специалистами будут предприняты все необходимые меры и скоро Кобзон вернется к обычной жизни.
"Представители разнообразных СМИ очень любят утрировать подобные сведения и в каждом визите к врачу видеть острую угрозу жизни. Карты показывают, что у Кобзона огромная воля к жизни, множество личных и творческих планов, жить ему интересно, а человек живет пока в нем есть эта энергия. Так что поклонники артиста могут быть спокойны — в ближайшее время ему ничего не угрожает", — заверила Абравитова.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Иосиф Кобзон был срочно доставлен в больницу из-за нарушения сердечных ритмов. Представители певца опровергли эту информацию. По их словам, речь идет об обычном обследовании.
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