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Хоровод закружил соседей на городском многонациональном фестивале
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Хоровод закружил соседей на городском многонациональном фестивале 

Вечерняя Москва 42 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В рамках проекта «Москва многонациональная — город добрых соседей» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы в Татарском культурном центре прошел этнофестиваль «Восточный калейдоскоп».
Долгожданный праздник начался с открытия художественной выставки «Солнце Востока», многочисленные гости восхищались представленными картинами.
— Какое красивое небо, — удивляется 8-летний Тимур Кабиров, — я тоже хочу такое нарисовать.
Скоро мальчик получил такой шанс — организаторы пригласили всех присутствующих на мастер-класс по эбру. Целый час юные и не очень творцы учились рисовать масляными красками на воде. Поручив свои работы взрослым, дети разделились на команды, одна получила задание пройти увлекательный квест под руководством аниматоров, вторая отправилась в этнотур по культурному центру.
— Нашему зданию, — рассказывает директор Татарского культурного центра Москвы Анвяр Хусаинов, — более ста лет. У него богатая история. Построено оно еще в 1913 году и на протяжении многих лет при царе-батюшке, большевиках, коммунистах, демократах оно было Татарским культурным центром. Но наш гостеприимный дом открыт не только для татар. К нам приходят представители разных национальностей.
Словно в подтверждение слов Анвяра Хусаинова на сцену выбежали танцовщицы студии «Гульдаста». Девушки в ярких узбекских костюмах и расшитых бисером тюбетейках закружились под аплодисменты зрительного зала.
— В свое время я приехала из Казахстана, — улыбается участница танцевальной студии Гульзана Незметдинова, — в Москве работаю ведущим менеджером, в свободное время исполняю узбекские, уйгурские и таджикские танцы. Сейчас многие интересуются культурой Центральной Азии, нас часто приглашают. Недавно мы получили приглашение на гастроли в Германию.
Вкусный аромат свежей выпечки возвестил о начале мастер-класса по приготовлению блюд национальной кухни. Гости этнофестиваля дегустировали татарские перемячи, которые здесь же жарила ловкая хозяйка. Сразу же после «вкусного» мастер-класса начался показ современной национальной одежды от Светланы Габбасовой.
— Национальная одежда, — говорит дизайнер, — может быть красивой и современной, я хочу это доказать.
Дефиле прошло под бурные аплодисменты зрителей, а праздник продолжился «Хороводом дружбы», в котором приняли участие все гости.
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