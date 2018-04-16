Хоровод закружил соседей на городском многонациональном фестивале

В рамках проекта « Москва многонациональная — город добрых соседей» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы в Татарском культурном центре прошел этнофестиваль «Восточный калейдоскоп».

Долгожданный праздник начался с открытия художественной выставки «Солнце Востока», многочисленные гости восхищались представленными картинами.

— Какое красивое небо, — удивляется 8-летний Тимур Кабиров, — я тоже хочу такое нарисовать.

Скоро мальчик получил такой шанс — организаторы пригласили всех присутствующих на мастер-класс по эбру. Целый час юные и не очень творцы учились рисовать масляными красками на воде. Поручив свои работы взрослым, дети разделились на команды, одна получила задание пройти увлекательный квест под руководством аниматоров, вторая отправилась в этнотур по культурному центру.

— Нашему зданию, — рассказывает директор Татарского культурного центра Москвы Анвяр Хусаинов, — более ста лет. У него богатая история. Построено оно еще в 1913 году и на протяжении многих лет при царе-батюшке, большевиках, коммунистах , демократах оно было Татарским культурным центром. Но наш гостеприимный дом открыт не только для татар. К нам приходят представители разных национальностей.

Словно в подтверждение слов Анвяра Хусаинова на сцену выбежали танцовщицы студии «Гульдаста». Девушки в ярких узбекских костюмах и расшитых бисером тюбетейках закружились под аплодисменты зрительного зала.

— В свое время я приехала из Казахстана , — улыбается участница танцевальной студии Гульзана Незметдинова, — в Москве работаю ведущим менеджером, в свободное время исполняю узбекские, уйгурские и таджикские танцы. Сейчас многие интересуются культурой Центральной Азии, нас часто приглашают. Недавно мы получили приглашение на гастроли в Германию

Вкусный аромат свежей выпечки возвестил о начале мастер-класса по приготовлению блюд национальной кухни. Гости этнофестиваля дегустировали татарские перемячи, которые здесь же жарила ловкая хозяйка. Сразу же после «вкусного» мастер-класса начался показ современной национальной одежды от Светланы Габбасовой.

— Национальная одежда, — говорит дизайнер, — может быть красивой и современной, я хочу это доказать.

Дефиле прошло под бурные аплодисменты зрителей, а праздник продолжился «Хороводом дружбы», в котором приняли участие все гости.