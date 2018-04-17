Минобороны РФ: видео из Восточной Гуты очень напоминает кадры из Хан-Шейхуна

"Все кадры из Восточной Гуты имеют признаки постановочной съемки, — сказал Кириллов. — Расследование показало, что тела детей перемещали по различным квартирам во время съемки, а также тасовали внутри одного медцентра. Сцены съемок один в один напоминают съемки в Хан-Шейхуне".

Среди сходств он указал и на отсутствие необходимых для работы с химвеществами средств защиты на тех, кто производил съемку. «Есть кадры, когда репортер ведет съемку, стоя на краю этой воронки. Из средств защиты у него только марлевая повязка», — напомнил Кириллов, говоря о событиях прошлогодней давности.

Также он раскритиковал повсеместные усилия членов неправительственной организации «Белые каски» обливать водой предположительно пострадавших от химатаки. «Неорганические вещества очень трудно поддаются дегазации простыми водными растворами, зато очень хорошо и эффектно выглядят на съемках», — пояснил начальник российских войск РХБЗ.

Трудный поиск пострадавших

Кириллов рассказал о беседе с двумя работниками медицинского центра в Думе, которые, по его словам, «узнали себя на этих съемках и были очень удивлены происходящему». Он также заявил, что среди детей, которых на видео якобы пытались спасти от последствий воздействия отравляющих веществ, запечатлен ребенок одного из технических работников этого госпиталя. «Он [ребенок] даже на улицу не выходил», — отметил генерал-майор.

"Особенно цинично выглядели заявления о том, что русские там все подчистили, — добавил Кириллов, рассказывая о реакции в мире на информацию о прибытии в Думу российских специалистов. — Это было откровенно невозможно, потому что нас сопровождали боевики (контролирующие данную территорию — прим. ТАСС)".

"Самое интересное, что в Думе три медицинских учреждения, одно из которых детское. Только в одном нам представили человека, который постоянно кашлял. Он рассказал, что отравился зарином и хлором", — заявил Кириллов.

По его словам, российские эксперты поинтересовались у пострадавшего, как он узнал о характере отравления. «Он сказал, что сильно пахло зарином. Сам я по профессии химик и знаю, что зарин можно понюхать только один раз», — добавил российский военный.

Совпадение обвинения с успехами Асада

"Как показывает практика, информация о применении химоружия появляется на фоне успехов правительственных войск", — сказал Кириллов. По его словам, в ночь с 7 на 8 апреля из Думы было выведено «большое количество боевиков и членов их семей, включая их руководство».

Об инциденте в сирийской Думе

С утверждением, что 7 апреля в городе Дума в Восточной Гуте было применено химоружие, выступил ряд НПО, в том числе «Белые каски». В заявлении, размещенном 8 апреля на сайте организации, говорится, что при бомбардировке города использовались, в частности, бомбы с хлором, погибли десятки человек, в больницы с признаками отравления доставлены местные жители.