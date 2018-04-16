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Судебные приставы смогут направлять должникам извещения по СМС
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Судебные приставы смогут направлять должникам извещения по СМС 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
В скором времени в России должники могут получить возможность принимать СМС-извещения от судебных приставов, сообщил директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин.
Судебные приставы смогут взаимодействовать с гражданами в режиме онлайн, а не только через почту. Такой законопроект внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой. В случае принятия поправок документы от службы судебных приставов будут направляться гражданам не только на почту в бумажном виде, но и в личный кабинет портала государственных услуг.
«Это произойдет при условии согласия гражданина, которое он подтвердит порталу. Кроме того, благодаря законопроекту у приставов появится возможность направлять извещения по СМС. На это тоже должно быть дано согласие. Все это значительно упростит жизнь должнику», — сказал Воронин в эфире Радио «Комсомольская правда».
По его мнению, все, что ускоряет процесс и «убирает бумагу», только улучшает взаимодействие сторон. Таким образом граждане будут получать документы быстрее, бюрократии станет меньше.
Также должник сможет в электронном виде подавать ходатайства, заявления и видеть всю историю исполнительного производства.
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