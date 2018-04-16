Судебные приставы смогут направлять должникам извещения по СМС

В скором времени в России должники могут получить возможность принимать СМС-извещения от судебных приставов, сообщил директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Борис Воронин

Судебные приставы смогут взаимодействовать с гражданами в режиме онлайн, а не только через почту. Такой законопроект внесла в Госдуму группа депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой . В случае принятия поправок документы от службы судебных приставов будут направляться гражданам не только на почту в бумажном виде, но и в личный кабинет портала государственных услуг.

«Это произойдет при условии согласия гражданина, которое он подтвердит порталу. Кроме того, благодаря законопроекту у приставов появится возможность направлять извещения по СМС. На это тоже должно быть дано согласие. Все это значительно упростит жизнь должнику», — сказал Воронин в эфире Радио « Комсомольская правда ».

По его мнению, все, что ускоряет процесс и «убирает бумагу», только улучшает взаимодействие сторон. Таким образом граждане будут получать документы быстрее, бюрократии станет меньше.

Также должник сможет в электронном виде подавать ходатайства, заявления и видеть всю историю исполнительного производства.