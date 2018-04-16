Госжилинспекция Подмосковья выявила почти 2,5 тыс. нарушений на минувшей неделе

Сотрудники Госжилинспекции Московской области выявили свыше 2,5 тысяч нарушений наложили штрафов на общую сумму более 2 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«С 9 по 13 апреля 2018 года в ходе проведения мероприятий по региональному государственному жилищному надзору и лицензионному контролю Госжилинспекция Московской области выявила 2349 нарушений жилищного законодательства. Было выдано 196 предписаний об их устранении и составлен 151 протокол об административной ответственности», — сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков

По итогам рассмотрения ранее возбужденных административных дел было наложено 74 штрафа на общую сумму 2,26 миллиона рублей. Больше всего протоколов на минувшей неделе инспекторы составили в городском округе Мытищи . Здесь 15 административных дел за нарушение лицензионных требований и норм законодательства об энергосбережении заведены на МУП «ГЖЭУ-4».

В городском округе Балашиха те же нарушения, а также несоблюдение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами и неисполнение предписаний Госжилинспекции обернулись 13 протоколами в отношении ООО «МКД-Эксплуатация», ООО «СкопаСервис», ООО «Центржилсервис Плюс», ООО «КВАНТ-7», ООО «Град+Сервис», ООО «ГРАД-СЕРВИС», ООО «Регион-Строй» и ООО «Жилсервис».

«В городском округе Красногорск восемь административных дел заведены на ООО «УК „Европа“, ООО „Территория Комфорта-Опалиха“, ООО „УК „Феникс“, ООО „УК „Жилищник“, ООО „УК „Красногорский Жилищный Трест-Сервис“, ООО „Альтернатива Профи“, а также физических лиц“, — уточняется в сообщении.

Соков добавил, что в течение прошлой недели государственные жилищные инспекторы Московской области обследовали состояние фасадов и тепловых контуров в 2544 многоквартирных домах. Нарушения теплового контура (повреждения или отсутствие оконных и дверных заполнений, неплотное закрытие оконных рам и входных дверей, отсутствие самозакрывающих устройств на дверях подъездов) были обнаружены в 176 домах.

Наибольшее их количество — в городском округе Серпухов (39), а также Ногинском (19) и Дмитровском (17) районах.

“Местные разрушения облицовки, трещины в штукатурке, повреждение несущих конструкций балконов и водосточных труб выявлены в 133 домах. Наибольшее их количество — на территориях городских округов Наро-Фоминский и Рузский (по 14), а также Красногорск (10)“, — перечисляется в материале.

На устранение всех нарушений выданы предписания, исполнение которых Госжилинспекция Московской области проверит в установленные сроки.