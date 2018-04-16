Как спецслужбы СССР в 1985 году освобождали заложников в Бейруте

Сотрудники спецслужб хорошо знают простую истину: с террористами переговоры вести нельзя. Причем в ходе антитеррористических операций, чтобы спасти заложников порой нашим спецслужбам приходиться действовать методами своих врагов. Подобная история произошла во время похищения советских дипломатов в Ливане в 1985 году.

Похищение

Понедельник — день тяжелый. Особенно трудным он выдался 30 сентября 1985 года для сотрудников советского посольства в Бейруте . Во время следования по городу две автомашины посольства были блокированы неизвестными террористами. После короткого боя в их плену оказались сотрудники КГБ Олег Спирин и Валерий Мыриков. В другом конце города в ходе аналогичной операции были захвачены дипломат Аркадий Катков и врач Николай Свирский . Он попытался вступить в бой, но автоматная очередь прошила ему ногу. Когда террористы озвучили условия освобождения заложников, оказалось, что всему виной вовсе не сотрудники посольства и даже не Советский Союз, а его союзник — Сирия . Похитители требовали, чтобы Москва заставила сирийские войска прекратить военную операцию против Ливана и отступить. После того, как это произойдет, советское посольство должно было в полном составе покинуть страну. Лишь в этом случае террористы обещали освободить заложников, в противном случае их ждала смерть.

Друзья познаются в беде

Иордании и В те годы СССР являлся достаточно авторитетной силой на Ближнем Востоке и, справедливо рассчитывая на всестороннюю помощь, обратился к властям Ирана Ливии с просьбой оказать содействие в освобождении советских дипломатов. Увы, кроме слов сочувствия никаких иных шагов предпринято не было. Удалось выяснить лишь то, что ответственна за похищение дипломатов — группа под названием «Силы Халида ибн аль-Валида». Правда она была лишь руками заказчика, которым являлась «Хезбола» . Не удивительно. В это время Сирийская армия одерживала над «Хезболой» одну победу за другой. Террористы были обречены. Рассчитывать они могли лишь на вмешательство третьей силы, в качестве которой выбрали Москву. Пока велись безрезультатные переговоры, и поиск посредников, появилась первая жертва. Ей стал раненный Коротков. Из-за начавшейся у него гангрены террористы вывезли мужчину в пустыню и расстреляли. Фото трупа было подброшено в советское посольство с рекомендацией поторопиться с выполнением требований террористов.

Как аукнется, так и откликнется

Всерьез обеспокоенная за жизнь остальных заложников, Москва связалась с Сирийскими властями и попросила придержать наступление на «Хезболу». Те выполнили просьбу, но сообщили, что палестинцы по их данным все равно не собираются отпускать заложников. Так оно и вышло. Требования террористов все росли, а заложники оставались в плену. Тогда в Москве решили применить против лидеров Хезболы их же оружие. Резидент КГБ в Бейруте вышел на шейха Фадаллу и сообщил ему, что СССР больше не намерен ждать. Заложники должны быть освобождены немедленно или Советский Союз предпримет очень серьезные шаги. Было установлено, что похищением дипломатов командовал 23-летний начальник охраны Фадлаллы Имад Мугния. На другой день командированные из Москвы «специалисты» захватили двух родственников Мугния. Одного из них вскоре нашли с перерезанным горлом на пороге его собственного дома. В руке он сжимал листок бумаги, на котором было написано, что если заложники не будут освобождены, со вторым родственником Мугния поступят аналогичным образом. При этом был убит и родной брат Мугнии. Жесткие меры подействовали. Утром следующего дня к воротам советского посольства хромая подошли трое бывших заложников. Спустя месяц, благодаря жестким действиям советских спецслужб они обрели долгожданную свободу.