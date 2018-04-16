Мошенникам, обманывающим мигрантов, грозит срок

«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума» . В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 16 апреля комиссия по безопасности одобрила поправки к предлагаемым изменениям в Уголовном кодексе.

С момента принятия в первом чтении текст проекта постановления Мосгордумы, содержащего инициативу об изменении Уголовного кодекса (УК) в части содействия нелегальной миграции, сильно изменился. Даже само понятие «содействие» заменили понятием «посредничество».

— В соответствии с замечаниями от Государственно-правового управления Мосгордумы, после консультаций с Госдумой прокуратурой города мы приняли решение изменить концепцию, конкретизировать состав преступления и ограничить его только ответственностью за посредничество в незаконном получении документов, необходимых для пребывания иностранного гражданина на территории страны, — рассказала председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко

Редакторские правки исключают из законопроекта ответственность за непосредственное предоставление документов. Получается, что проект закона направлен на компании, которые под видом оказания консультаций в сфере миграции выступают посредниками между иностранцами и органами, уполномоченными выдавать официальные документы.

Документ также предполагает отягчающее обстоятельство, а именно — использование служебного положения.

— Ко второму чтению мы подготовили усовершенствованную редакцию документа, в которой по максимуму учтены все предложения. Правоприменителям такой вариант будет более удобен, — подчеркнула Святенко.

Новые поправки также разделяют понятия поддельного и фиктивного документа.

— Поддельные — это те документы, которые, грубо говоря, были изготовлены в гараже и выданы как настоящие, — объяснила Святенко.

Фиктивными же являются фактически настоящие документы, выданные незаконно.

В качестве примера можно привести ситуацию, когда иностранный гражданин получает справку о прохождении медицинского обследования, а по факту не проходит его. При этом сама справка не будет поддельной, так как напечатана на настоящем бланке с необходимыми идентификационными знаками.

По итогам заседания члены комиссии Мосгордумы по безопасности поддержали предложенные ко второму чтению поправки.

— Мы поддерживаем позицию Мосгордумы в части необходимости совершенствования законодательства в указанной сфере, — отметила старший помощник прокурора Москвы по взаимодействию с представительными, исполнительными органами, органами местного самоуправления Ирина Залужная.

Она предложила уточнить понятие «посредничество», чтобы избежать необоснованных обвинений лиц, не совершавших правонарушений.

Напомним, что в соответствии с инициативой наказанием за посредничество в организации нелегальной миграции предлагается сделать штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы в течение трех лет или же лишение свободы на такой же срок.