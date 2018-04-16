Ещё
Мошенникам, обманывающим мигрантов, грозит срок
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мошенникам, обманывающим мигрантов, грозит срок 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
«Вечерняя Москва» продолжает рубрику «Мосгордума». В ней мы ежедневно информируем горожан о том, над чем работают парламентарии. 16 апреля комиссия по безопасности одобрила поправки к предлагаемым изменениям в Уголовном кодексе.
С момента принятия в первом чтении текст проекта постановления Мосгордумы, содержащего инициативу об изменении Уголовного кодекса (УК) в части содействия нелегальной миграции, сильно изменился. Даже само понятие «содействие» заменили понятием «посредничество».
— В соответствии с замечаниями от Государственно-правового управления Мосгордумы, после консультаций с Госдумой и прокуратурой города мы приняли решение изменить концепцию, конкретизировать состав преступления и ограничить его только ответственностью за посредничество в незаконном получении документов, необходимых для пребывания иностранного гражданина на территории страны, — рассказала председатель комиссии Мосгордумы по безопасности Инна Святенко.
Редакторские правки исключают из законопроекта ответственность за непосредственное предоставление документов. Получается, что проект закона направлен на компании, которые под видом оказания консультаций в сфере миграции выступают посредниками между иностранцами и органами, уполномоченными выдавать официальные документы.
Документ также предполагает отягчающее обстоятельство, а именно — использование служебного положения.
— Ко второму чтению мы подготовили усовершенствованную редакцию документа, в которой по максимуму учтены все предложения. Правоприменителям такой вариант будет более удобен, — подчеркнула Святенко.
Новые поправки также разделяют понятия поддельного и фиктивного документа.
— Поддельные — это те документы, которые, грубо говоря, были изготовлены в гараже и выданы как настоящие, — объяснила Святенко.
Фиктивными же являются фактически настоящие документы, выданные незаконно.
В качестве примера можно привести ситуацию, когда иностранный гражданин получает справку о прохождении медицинского обследования, а по факту не проходит его. При этом сама справка не будет поддельной, так как напечатана на настоящем бланке с необходимыми идентификационными знаками.
По итогам заседания члены комиссии Мосгордумы по безопасности поддержали предложенные ко второму чтению поправки.
— Мы поддерживаем позицию Мосгордумы в части необходимости совершенствования законодательства в указанной сфере, — отметила старший помощник прокурора Москвы по взаимодействию с представительными, исполнительными органами, органами местного самоуправления Ирина Залужная.
Она предложила уточнить понятие «посредничество», чтобы избежать необоснованных обвинений лиц, не совершавших правонарушений.
Напомним, что в соответствии с инициативой наказанием за посредничество в организации нелегальной миграции предлагается сделать штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо принудительные работы в течение трех лет или же лишение свободы на такой же срок.
Вечерняя Москва: последние новости
Предупредили заранее. Трамп целился по оппонентам в США FIFA представила дизайн билетов ЧМ-2018 Ирина Понаровская: вся правда о ней и еще кое-что…
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский «Панцирь» отбил атаку США538
Россия получила неожиданную поддержку124
Трамп отложил санкции против России80
«Остаётся уповать на терпение Москвы»31
Провальный курс: Трамп взвинтит цены в России112
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение