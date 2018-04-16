Писатель Сергей Шаргунов рассказал самарцам, как преодолеть разрыв поколений

Самару посетил депутат Государственной думы , лауреат российских и международных литературных премий Сергей Шаргунов . В рамках ежегодных «Толстовских чтений» он встретился со студентами и преподавателями Самарского университета. Говорили о разном: развитии страны, трактовке исторических событий и о том, чего не стоит забывать даже в самые трагичные времена.

Сергей Шаргунов отвечал подробно, честно, от сложных вопросов не уходил. Тема «Как преодолеть разрыв поколений» вызвала самые жаркие споры. Что нужно, чтобы идти в ногу со временем и не терять темпов развития?

"Главная опасность — не передать опыт и знания и вовремя не перейти на новый, современный, скоростной уровень. Две проблемы: первая — преемственность, вторая — адекватность современному времени. Хочется, чтобы и то и другое было соблюдено, и тогда можно будет говорить, что Россия сохраняет себя как мощная страна", — считает Сергей Шаргунов.

В решении государственной задачи Самарскому региону отводится особая роль. Ведь это один из мировых центров передовых технологий. Сергей Шаргунов уверен: ключ к любому развитию — книги. Молодежь сегодня читает много, да все больше новостные ленты соцсетей.

Одна из главных задач, которую ставит перед собой известный писатель — возродить у молодежи интерес к чтению. Чтобы грамотная речь вошла в моду. Начинать надо с младых ногтей. Читать детям вслух, а еще лучше подключать родственников и декламировать классиков по ролям.

Беседа со студентами перешла в круглый стол с преподавателями и представителями церкви. Тема: «Восемнадцатый год двух столетий: уроки и параллели». Век назад случилось много трагического. Но были и яркие, позитивные события. Например, создание Самарского государственного университета. История учит, что даже в самые трудные времена нужно помнить о юном поколении. Какие знания дашь им сегодня — такой страна будет завтра.

Несмотря на занятость, такие встречи Сергей Шаргунов старается проводить по всей стране. После Самары в его графике еще несколько крупных городов. Там он посетит не только вузы, но и школы.