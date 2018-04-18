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В Краснодар прибыл ретро-поезд «Победа»
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В Краснодар прибыл ретро-поезд «Победа» 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 18 апр. — Новая Кубань. На железнодорожные пути Краснодарского края вступил ретро-поезд «Победа». Сегодня состав прибыл в столицу региона, посетив до этого Староминской район и Тимашевск. Впереди у «Победы» еще 3 остановки — в Горячем Ключе, Туапсе, Крымске и Новороссийске.
Ретро-поезд «Победа» ежегодно в канун Дня Победы курсирует по железнодорожным путям юга России. Он сформирован из подвижного состава времен Великой Отечественной войны, один из его паровозов участвовал в Сталинградской битве. В составе ретро-поезда товарные вагоны (теплушки), платформы, на которых перевозили боевую технику, и салон-вагон. На каждой станции желающие могут осмотреть «Победу» изнутри. Поезд был реконструирован и находится в отличном состоянии.
Как правило, во время остановок артисты показывают театральные представления, читают стихи, танцуют и поют фронтовые песни.
«Кубанское турне» ретро-поезда завершится 22 апреля в Новороссийске. В этом году оно посвящено 75-летию окончания битвы за Кавказ и освобождению юга России от немецко-фашистских захватчиков.
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