В Краснодар прибыл ретро-поезд «Победа»

Крымске и Новороссийске. Краснодар . 18 апр. — Новая Кубань. На железнодорожные пути Краснодарского края вступил ретро-поезд «Победа». Сегодня состав прибыл в столицу региона, посетив до этого Староминской район и Тимашевск . Впереди у «Победы» еще 3 остановки — в Горячем Ключе, Туапсе

Ретро-поезд «Победа» ежегодно в канун Дня Победы курсирует по железнодорожным путям юга России . Он сформирован из подвижного состава времен Великой Отечественной войны, один из его паровозов участвовал в Сталинградской битве. В составе ретро-поезда товарные вагоны (теплушки), платформы, на которых перевозили боевую технику, и салон-вагон. На каждой станции желающие могут осмотреть «Победу» изнутри. Поезд был реконструирован и находится в отличном состоянии.

Как правило, во время остановок артисты показывают театральные представления, читают стихи, танцуют и поют фронтовые песни.

«Кубанское турне» ретро-поезда завершится 22 апреля в Новороссийске. В этом году оно посвящено 75-летию окончания битвы за Кавказ и освобождению юга России от немецко-фашистских захватчиков.