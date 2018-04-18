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«Я за естественную красоту»: Ольга Бузова опровергла пластические операции
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«Я за естественную красоту»: Ольга Бузова опровергла пластические операции 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
31-летнюю телезвезду и певицу Ольгу Бузову часто упрекают в том, что она сильно изменила лицо при помощи пластики. Сама же ведущая шоу «Дом-2» опровергает причастность пластических хирургов к своей внешности. Она заявила, что полностью довольна параметрами, потому пока не видит смысла делать операции, хотя не исключает их в будущем.
Ольгу Бузову нередко просят увеличить грудь, которая у нее небольшого размера. Но, в отличие от многих звезд шоу-бизнеса, знаменитость не спешит вставлять импланты, отмечая, что ее формы вполне ее устраивают. Теледива решила подробно рассказать о своем отношении к пластическим операциям, опровергнув слухи о том, что она к ним якобы прибегала: «Как я отношусь к пластической хирургии? Я всегда была за естественную красоту. Но, если имеется что-то в нашей внешности, что нас не удовлетворяет, почему бы и не исправить это? Если вы можете сделать себя лучше и это подарит вам уверенность, то почему бы это не сделать? Ведь это абсолютно естественно, что люди стремятся выглядеть лучше. Сделала бы я себе пластическую операцию? На сегодняшний момент — нет. Я полностью довольна своей внешностью и ничего не хочу в себе менять. Но, не исключено, что когда-нибудь возможно и сделаю».
Многие подписчики указали на то, что ранее Ольга Бузова выглядела вовсе не так, как сейчас. Они считают, что она прибегала к контурной пластике, увеличив не только губы, но и скулы, а также уверены в том, что она делала инъекции ботокса: «Поэтому лицо колото-переколото? Сплошной натурель, ага». «Контурная пластика — тоже пластика, Оля». Приятно, видимо, считать себя «идеальной». Но сделаны же только нос, губы, скулы… Это же такая малость, практически ничего и не сделала… Так, только половину лица перекроила и все».
«Вот наглость. Да ты только посмотри на свои фотки старые, вообще другой человек!» «Она по ходу не в курсе, что уколы красоты — тоже пластика». «Бузова, не смеши людей, ты — сама реклама пластической хирургии». Ольга Бузова довольна своей внешностью, которую оценили по достоинству не только поклонники ее творчества, но и редакторы эротического журнала Playboy, обложку которого она украсила уже в третий раз. Но у знаменитости очень много недоброжелателей, раздающих советы. Среди прочего они хотят, чтобы артистка сделала ринопластику. Бузова предпочитает игнорировать недоброжелателей, так как ее критиковали с детства, а особенно — после появления на телеэкранах. Ольга считает себя красивой, о чем не стесняется заявлять во всеуслышание.
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Комментарии2  Ещё 5 источников 
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