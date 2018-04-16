Бизнес-партнеров ищите на сайте 

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16 апреля в Московской торгово-промышленной палате (МТПП) прошла презентация нового онлайн-портала «Бизнес маркет». Площадка объединит в себе порядка 3,5 тысячи предпринимателей столицы.

— Все 26 лет, которые существует палата, она развивалась, — рассказал президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов . — Росла численность членов палаты, менялись задачи, которые мы перед собой ставим.

По словам Платонова, любые усилия предпринимателей должны быть созвучны с законодательной и исполнительной властью.

— И эту работу мы успешно осуществляем, — считает он.

Сейчас, отметил Владимир Платонов, Московская торгово-промышленная палата делает акцент на развитие гильдий и комитетов палаты.

— Новый портал даст возможность предпринимателям столицы найти партнеров по бизнесу, — пояснил Платонов. — Мы эти партнерские отношения стимулируем, предоставляя через портал льготы на услуги.

Советник президента Московской торгово-промышленной палаты Артем Далевич отметил, что новый портал, объединив предпринимателей Москвы , совместит в себе все преимущества разных сфер бизнеса.

— Таким образом мы получим портал с уникальным функционалом, — сказал он.

По словам Далевича, зайти на портал можно уже сейчас — запущена его тестовая версия. Но в дальнейшем он получит серьезное развитие.

— Добавятся такие функции, как подборки услуг под цели бизнеса, будет проверка информации поставщиков, в том числе их сертификатов, — рассказал Далевич.

— Список сфер, в которых они работают, довольно широкий, — добавил он. — Он охватывает почти весь спектр деловых услуг: финансы, аренда, консалтинг, маркетинг, разработка IT-продуктов, оформление документов.

Появление такого портала означает, что все эти предприниматели станут друг для друга одновременно и заказчиками, и исполнителями.

Также предприниматели смогут оставлять заявки на услуги, что создаст по сути систему тендеров на портале. Кроме того, в перспективе МТПП планирует внедрить функцию заключения сделок в режиме онлайн.

Кроме прочего, портал, по словам президента Московской торгово-промышленной палаты, станет своего рода гарантией качества предоставляемых услуг.

— К нам в палату не приходят мошенники, — добавил Платонов.