Во Владивостоке мародёры разграбили «самый большой в Европе» цирк-шапито

Он открылся летом 2016 года.

Уже несколько месяцев во Владивостоке на улице Русской стоит заброшенным здание цирка-шапито. Необычное для краевого центра Приморья временное строение никто не охраняет, мародеры орудуют здесь даже днем, сообщает инстаграм «Вестей: Приморье».

Не исключено, что если ситуация не изменится, то шапито могут и поджечь, как это уже было с брошенным судном «Еруслан» в Амурском заливе.

В июле 2016 года агентство «Дейта» сообщало, что цирк-шапито на Русской является самым большим в Европе. Он мог вместить до 3000 зрителей.

Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim)

15 Апр 2018 в 7:01 PDT