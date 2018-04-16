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Во Владивостоке мародёры разграбили «самый большой в Европе» цирк-шапито
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Во Владивостоке мародёры разграбили «самый большой в Европе» цирк-шапито 

Prim.News 1 час назад
Он открылся летом 2016 года.
Уже несколько месяцев во Владивостоке на улице Русской стоит заброшенным здание цирка-шапито. Необычное для краевого центра Приморья временное строение никто не охраняет, мародеры орудуют здесь даже днем, сообщает инстаграм «Вестей: Приморье».
Не исключено, что если ситуация не изменится, то шапито могут и поджечь, как это уже было с брошенным судном «Еруслан» в Амурском заливе.
В июле 2016 года агентство «Дейта» сообщало, что цирк-шапито на Русской является самым большим в Европе. Он мог вместить до 3000 зрителей.
Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim)
15 Апр 2018 в 7:01 PDT
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