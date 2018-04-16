Транспортная отрасль демонстрирует уверенный рост

Однако для решения поставленных президентом задач по развитию инфраструктуры, как важнейшего драйвера экономического роста и повышения уровня жизни, инвестиции к 2024 году должны увеличиться до 3,3 триллиона рублей.

До 17 миллиардов долларов — с прибавкой 13 процентов к 2016 году — вырос экспорт транспортных услуг. Это очень достойный показатель, равный примерно половине доходов от экспорта газа.

В прошлом году рост продемонстрировали все сегменты транспортной отрасли. Так, железнодорожники на 4,8 процента увеличили объем грузовых перевозок, а перевозки пассажиров в дальнем и пригородном сообщениях подросли практически одинаково: на 8 процентов. Введен в эксплуатацию участок Журавка — Миллерово в обход Украины , дающий прямой выход из Центральной России к Черноморскому побережью. Продолжилась реконструкция магистралей Восточного полигона, и к 2025 году по БАМу и Транссибу в год станет возможно перевозить 180 миллионов тонн грузов.

Перми, Красноярска, Тюмени и Калининграда. Российская гражданская авиация, подчеркнул министр транспорта, в прошлом году достигла нового рекордного показателя по количеству перевезенных пассажиров — 105 миллионов. Основную долю — 60 процентов — от общего объема составили внутренние перевозки, что тоже является достижением. Этот результат стал возможен благодаря комплексу мер по государственной поддержке. В Ростове-на-Дону открыт новый аэропорт «Платов», введены в эксплуатацию аэровокзальные комплексы в аэропортах: Анапы

"Благодаря созданию дорожных фондов за последние шесть лет нам удалось практически вдвое увеличить протяженность федеральных дорог, соответствующих нормативным требованиям, — сообщил Максим Соколов . — В 2012 году этот показатель составлял 43 процента, а в 2017-м уже почти 78 процентов". В нынешнем году на всем протяжении должно быть завершено строительство скоростной автодороги М-11 Москва Санкт-Петербург (669 километров) и продолжено строительство Центральной кольцевой автодороги в Московской области

К 2025 году БАМ и Транссиб смогут принимать на свои плечи до 180 миллионов тонн грузов ежегодно

За счет средств от системы «Платон» введены в эксплуатацию мосты в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Пензе Петрозаводске и других регионах. В полную силу заработал приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», благодаря которому в сорока крупных городах радикально улучшилось состояние дорожно-уличной сети.

"Весь прошедший год ударными темпами шло строительство Крымского моста и подходов к нему. Результаты усилий большой команды строителей мы сможем оценить совсем скоро. В мае этого года по автодорожной части моста планируется запуск движения легкового транспорта и автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки. Одновременно планируется запустить движение по сорокакилометровому автоподходу со стороны таманского берега (от федеральной трассы А-290), а также по автоподходу на крымской стороне от моста до трассы «Таврида». На всем протяжении это будет современная, скоростная и безопасная магистраль", — подчеркнул глава минтранса

Более 25 тысяч километров региональных и местных автомобильных дорог не имеют твердого покрытия

Неплохо подрос в 2017 году и грузооборот морских портов, достигнув рекордной отметки в 786,4 миллиона тонн. За шесть лет объем перевалки в гаванях увеличился в 1,5 раза (с 535,6 миллиона тонн), а мощности портов перешагнули отметку в 1 миллиард тонн, прибавив в 2017-м 22 миллиона тонн благодаря реализации инвестпроектов в Сабетте и Приморске.

Объем перевозок грузов в акватории Северного морского пути вырос за последние пять лет в 3 раза и составил 9,9 миллиона тонн.

Одним из самых востребованных видов транспорта останется автомобильный, которым в 2017 году перевезено 55 процентов всех грузов. Однако печально, что российские перевозчики занимают лишь 45 процентов нашего рынка международных автомобильных перевозок.

Президент в Послании Федеральному Собранию поставил задачу увеличить экспорт всех услуг до 100 миллиардов долларов. У транспортной отрасли, считает Максим Соколов, есть значительный потенциал в этом направлении. Для его реализации необходимо обеспечить конкурентоспособность наших перевозчиков на всех видах транспорта и защиту их интересов, создать условия для роста транзитных перевозок, увеличить оказание вспомогательных и дополнительных услуг в морских портах и аэропортах.