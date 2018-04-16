Истина о химатаках в Сирии: как ее найти в противоречивых сообщениях

«Проблема в разных установках западной и российской аудитории»

Западные лидеры и СМИ утверждают, что химическая атака в сирийской Думе была, и виноват в этом Асад, а также поддерживающие его Россия Иран . Россия утверждает: атаки не было, это инсценировка а если и была — то виноваты в этом оппозиционные Асаду боевики. Как можно обычному человеку понять, что происходило в Думе? И можно ли вообще в условиях обострившейся политической борьбы между Западом и Россией узнать правду?

Обе стороны в подтверждение своей правоты ссылаются на мнения разных экспертов, предъявляют фото и видеоматериалы… Мы поговорили о возможности установления истины с ведущим экспертом Центра политических технологий , политологом Алексеем Макаркиным

— Можно ли узнать правду в условиях, когда существуют две противоположные точки зрения, которых придерживаются противоборствующие стороны?

— Чтобы хотя бы приблизиться к пониманию того, что произошло, надо изучать разные источники информации, искать их и сравнивать. На это надо потратить огромное количество времени, что для большинства людей, занятых другими важными делами и зарабатыванием денег на содержание семей, нереально.

На обычных людей вообще нельзя возлагать задачи экспертов, тем более что даже эксперты иногда поддаются эмоциям и оставляет без внимания какие-то важные факты, которые не подтверждают сложившееся у них мнение.

В такой противоречивой ситуации граждане разных стран традиционно ориентируются на солидные, респектабельные СМИ, те СМИ, которым доверяет их референтная группа — партия, соседи, родные, друзья, коллеги. Но главная проблема сейчас в том, что у нас и на Западе совершенно разные информационные картины мира.

— И люди доверяют разным СМИ, дающим противоположную информацию…

— Да. Для большинства западных зрителей, например, солидным, внушающим доверие СМИ является телеканал CNN . А для нашего зрителя CNN — это символ антироссийской пропаганды, зато приемлемы российские государственные телеканалы, которые, в свою очередь, для западного зрителя — символ государственной антизападной пропаганды.

В 90-е годы мы жили в глобальном мире, и информационная картина мира с некоторыми нюансами вроде разного подхода к событиям на Балканах была в России и на Западе все же более или менее одинакова. Западное общество и сейчас в значительной своей части все-таки настроено на попытку понять, что на самом деле произошло.

В России же общество не едино: часть действительно хочет разобраться, что произошло, а другая часть исходит из того, что мы все равно никогда не поймем и не узнаем, что там на самом деле было, все врут, а «раз все врут, давайте врать в нашу пользу».

— Получается, ситуация тупиковая?

— Хотя железного занавеса вроде и нет, и есть Интернет с обилием разнообразной информации и ее источников, две противоположные картины мира абсолютно не стыкуются одна с другой.

К тому же в России ТВ не только дает информацию, но и распространяет нормативное, то есть правильное мнение. И если россиянин в Интернете видит нечто противоположное этому мнению, например, читает, что Асад виноват в том, что случилось в сирийской Думе, он исходит из того, что это клевета, потому что это противоречит правильному, нормативному мнению.

Но я бы не сказал, что это тупик и так будет всегда. И на Западе, и в России есть категория людей, которые не доверяют официальным СМИ, и эта категория может со временем расширяться. К тому же по доверию к официальным источникам информации на Западе был нанесен серьезный удар историей с Ираком , когда руководство США и других западных стран долго обсуждало и осуждало наличие оружия массового поражения у Ирака, началась война, а потом выяснилось, что никакого оружия не было…

— Разная картина мира складывается из-за того, что конфликтующие государства несколько искажают ее в своих интересах?

— Частично — да, из-за разных государственных интересов, но не только из-за этого. Западные СМИ государству все же не подчиняются в такой степени, как в России, а CNN, например, вообще в сложных отношениях с правительством, и Трамп терпеть не может этот телеканал настолько, что иногда кажется: если бы был выбор, с кем покончить — с Асадом или с c CNN, он бы выбрал CNN…

Проблема в разных установках западной и российской аудитории. Для западной публики любой диктатор — зло по определению. Хотя после того, как в Ираке в результате военного вторжения диктатор был свергнут, но движения в сторону демократии не видно, в этом вопросе люди на Западе стали осторожнее. Но исходная установка осталась, и если Асад диктатор — то он по определению виноват, получается.

В России же исходят из того, что право на существование имеют разные режимы, и у демократии есть масса недостатков, и диктаторы не всегда абсолютное зло…