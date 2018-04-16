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Поддержку получат лучшие благотворительные проекты
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Поддержку получат лучшие благотворительные проекты 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Прием заявок на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций (НКО) стартует 15 мая. В этом году конкурс получил ряд нововведений.
Так, больше внимания уделят клиентоориентированности конкурса. Уже сейчас работает горячая линия, позвонив на которую, можно задать вопросы. Введены бонусы. Их можно получить за качество выступления на презентации проектов, за публикацию постов в социальных сетях или за прохождение оценки эффективности проекта. А использовать — в ресурсных центрах НКО Москвы. Появились в конкурсе и новые номинации: «Развитие добровольчества и благотворительности» и «Социальное предпринимательство».
— Вероятно, организаций, которые занимаются этими направлениями, не очень много, но мы все равно решили дать им возможность принять участие в конкурсе, — подчеркнула председатель Комитета общественных связей Москвы Александра Александрова.
В этом году участники конкурса смогут предложить свои кандидатуры судей.
— Если одного эксперта порекомендуют несколько некоммерческих организаций из разных областей, то он сможет войти в состав жюри, — пояснила Александра Александрова.
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