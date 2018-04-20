СМИ засняли на видео химическую лабораторию в Думе

Здание лаборатории внешне ничем не примечательно: с балконов свисает белье, рядом расположены обычные продуктовые лавки, а напротив — центральная мечеть города. Зато внутри четырехэтажный жилой дом буквально нашпигован опасными веществами: тиодигликоль и диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта — все это и не только было обнаружено специалистами войск РХБЗ.

В огромном помещении шкафы с пробирками, на столе лежат журналы с формулами, рядом стоят бутылки с ацетоном и надписью «произведено в Англии ». На складе баллон с хлором, который подозрительно похож на тот, что использовали боевики в постановочном видеоролике, а также аммиачная селитра. Рядом куча карданов грузовых машин, из которых боевики ухитрялись сооружать минометы.

Однако самое интересное не в самом здании, а под ним — сеть тоннелей, уходящих под городские кварталы. Такие подземные пути помогали боевикам осуществлять доставку даже тяжелых объектов совершенно незаметно. При транспортировке в потолке точки доставки прорубали дыру и с помощью подъемного крана груз поднимали на поверхность.