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Госдеп утверждает, что борьба с ИГ — единственная задача военного присутствия США в Сирии
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Госдеп утверждает, что борьба с ИГ — единственная задача военного присутствия США в Сирии 

ТАСС 54 минуты назад
НЬЮ-ЙОРК, 16 апреля. /ТАСС/. Задачей США в Сирии по-прежнему остается лишь борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). С таким утверждением выступила в понедельник в эфире телеканала Fox News руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
"Мы присутствуем там [в Сирии] не для того, чтобы вмешиваться в гражданскую войну, — сказала она. — Единственная причина, по который мы там находимся, — выдворение ИГ из этой страны".
Что касается нанесения США, Великобританией и Францией массированного удара по Сирии 14 апреля, то это, по словам Науэрт, было вынужденной мерой, предпринятой в ответ на якобы осуществленную сирийским режимом химическую атаку в городе Дума. «США и их союзники вынуждены действовать», — считает она.
Днем ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу Fox News дала понять, что цели Вашингтона в Сирии не ограничиваются лишь борьбой с ИГ, а потому и не следует ожидать скорого вывода американских войск из этой страны. «Мы не собираемся выходить [из Сирии] до тех пор, пока не убедимся, что достигли своего», — сказала американский дипломат, не пояснив, какие еще задачи ставит США перед собой в САР.
"Не стоит заблуждаться, — сказала Хейли. — Если мы уйдем и когда мы уйдем, это произойдет только, когда мы будем уверены, что все [ситуация] сдвинулась вперед".
В настоящее время, по разным данным, в Сирии находятся порядка двух тысяч американских военнослужащих.
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