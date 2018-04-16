Госдеп утверждает, что борьба с ИГ — единственная задача военного присутствия США в Сирии

"Мы присутствуем там [в Сирии] не для того, чтобы вмешиваться в гражданскую войну, — сказала она. — Единственная причина, по который мы там находимся, — выдворение ИГ из этой страны".

Что касается нанесения США, Великобританией Францией массированного удара по Сирии 14 апреля, то это, по словам Науэрт, было вынужденной мерой, предпринятой в ответ на якобы осуществленную сирийским режимом химическую атаку в городе Дума . «США и их союзники вынуждены действовать», — считает она.

Днем ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу Fox News дала понять, что цели Вашингтона в Сирии не ограничиваются лишь борьбой с ИГ, а потому и не следует ожидать скорого вывода американских войск из этой страны. «Мы не собираемся выходить [из Сирии] до тех пор, пока не убедимся, что достигли своего», — сказала американский дипломат, не пояснив, какие еще задачи ставит США перед собой в САР.

"Не стоит заблуждаться, — сказала Хейли. — Если мы уйдем и когда мы уйдем, это произойдет только, когда мы будем уверены, что все [ситуация] сдвинулась вперед".

В настоящее время, по разным данным, в Сирии находятся порядка двух тысяч американских военнослужащих.