В Сербии прошли акции «Дни памяти»

Среди героев, помешавших реализации варварских планов Запада, упоминалось и имя греческого офицера Мариноса Рицудиса, отказавшегося участвовать в агрессии НАТО против Союзной республики Югославии в 1999 году, арестованного затем и отданного под суд. Этот героический человек стал символом сопротивления преступной натовской экспансии на Балканы. Сам он подчеркивает, что 1999 год изменил всю его жизнь, прервав успешную военную карьеру: «Как православный человек я не мог участвовать в нападении на братский народ».

Сербский Патриарх Ириней в январе 2018 года наградил грека церковным орденом «Святого царя Константина». «Маринос Рицудис был в ситуации, когда от него требовалось выполнить приказ греческого государства и принять участие в позорном нападении на наш народ, нашу землю, и он, как капитан военного корабля, прибыл в Адриатическое море, где совесть не позволила ему сделать то, что он был должен, он вернулся со своим кораблем в Грецию и отказался выполнять приказ и участвовать в нападении на Сербию », — отметил Патриарх перед награждением героя.

Великобритании и Между тем Запад не вынес уроков из совершенных им преступлений в Югославии: вновь Вашингтон и его союзники в нарушение норм международного права начали бомбардировки суверенного государства — Сирии . Президент Сербии Александр Вучич , комментируя действия США Франции , подчеркнул, что для Белграда это является болезненным напоминанием трагичного периода 1999 года.

"Для всех нас, кто старше 18-19 лет, — это является болезненным напоминанием того трагичного периода, через который мы прошли", — сказал сербский лидер. Политик также подчеркивает, что Сербия — это маленькая страна, но данное нападение продемонстрировало некоторые важные вещи, которые необходимо учитывать руководству страны. «Политика военного нейтралитета — это единственная политика, которой мы должны придерживаться, поскольку быть на стороне сильнейшего — не значит быть на стороне морали и истины», — отметил Вучич.

Напомним, что 24 марта 1999 года, начались варварские бомбардировки Союзной Республики Югославия силами НАТО. Они закончились только 10 июня 1999 года. Тогда, по оценкам югославской стороны, общее число погибших гражданских лиц превысило 2500 человек, в том числе почти 400 детей, еще около 10 тысяч людей были серьезно ранены, без вести пропал 821 человек, большинство из которых — сербы. Материальный ущерб государству составил 29,6 миллиарда долларов.

Александр Вучич считает, что сербский народ никогда не забудет произошедшей трагедии, навечно отпечатавшейся в памяти каждого серба.

"Ночь 24 марта 1999 года мы будем помнить всегда, как одну из самых тяжелых ночей для нашего народа. Но сегодня прямо и гордо, печальным голосом и тихо, вместе с тем ясно, мы можем сказать — вы убивали нас, наших детей, а Сербию не смогли убить, потому что Сербию никто никогда не сможет убить", — подчеркнул президент Сербии.