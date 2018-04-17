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Почему греческий офицер отказался бомбить Югославию в 1999 году
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Почему греческий офицер отказался бомбить Югославию в 1999 году 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Маринос Рицудис — грек, офицер и православный патриот, уволенный почти 20 лет назад с военной службы за отказ подчиняться преступным приказам НАТО о бомбежках Сербии, до сих пор является примером для подражания в Греции. В первую очередь, примером того, что даже в западных странах не перевелись люди, ставящие свою совесть выше навязываемой из-за океана конъюнктуры.
Имя Рицудиса вновь упоминается в греческой прессе в связи с тем, что в начале этого года Сербская православная церковь наградила орденом Святого царя Константина отставного офицера греческих ВМC за отказ участвовать в нападении НАТО на бывшую Югославию.
За свой дисциплинарный проступок — военнослужащий в апреле 1999 года сознательно отказался выйти в море на греческом эсминце «Фемистокл», чтобы не участвовать в операции альянса против братской для православных греков страны — Рицудиса приговорили к двум с половиной годам тюрьмы. Надо сказать, что простые греки, которые массово поддерживали в те дни поступок Рицудиса, называли его настоящим героем и сопровождали криками «браво».
Несмотря на это, командование уволило офицера со службы по дискредитирующим обстоятельствам. Затем он обратился в Европейский суд по правам человека, но пробить «демократическую» европейскую бюрократическую машину не смог.
"Конечно, это было незаконно. Такова система", — рассказывал он. По словам офицера, в 1999 году он поступил именно так, как требовала совесть и «закон Божий». И, несмотря на выпавшие на его долю трудности, испытал «фантастическое чувство», когда поддержал сербский народ, «боровшийся против гораздо более сильного врага».
Сегодня Маринос Рицудис, пожертвовавший своей военной карьерой ради правды, работает капитаном на обычной прогулочной яхте, сообщает греческая пресса. Но при этом ни капли не жалеет о том, какой путь выбрал в 1999 году.
"Я ни о чем не жалею. И очень горжусь тем моментом, который я дал нашим народам. Это наша общая история, которая объединяет меня и мои убеждения с убеждениями сербов", — говорил греческий офицер.
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