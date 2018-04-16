В Воронеже «благодаря» приезду сборной Марокко залатают ямы на 30 улицах

Чиновники рассказали о планах по ремонту городских дорог. Ямы на Московском проспекте и ещё тридцати улицах города обещают залатать до 20 мая. К этому времени город должны посетить члены организационного комитета Чемпионата мира по футболу для контрольной поверки воронежских объектов мундиаля. В Воронеже, напомним, будет тренироваться марокканская сборная. А 30 улиц станут так называемым протокольным маршрутом передвижения команды по городу. Путь марокканских футболистов соединит аэропорт, отель «Мариотт», а так же стадионы «Чайка» и «Локомотив». Перечень улиц вместе с основными маршрутами включает и запасные. До Чемпионата успеют только ликвидировать ямы и нанести новую разметку. Что же касается капитального ремонта Московского проспекта, пока на него денег нет.