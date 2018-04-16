В Воронеже «благодаря» приезду сборной Марокко залатают ямы на 30 улицах 

Чиновники рассказали о планах по ремонту городских дорог. Ямы на Московском проспекте и ещё тридцати улицах города обещают залатать до 20 мая. К этому времени город должны посетить члены организационного комитета Чемпионата мира по футболу для контрольной поверки воронежских объектов мундиаля. В Воронеже, напомним, будет тренироваться марокканская сборная. А 30 улиц станут так называемым протокольным маршрутом передвижения команды по городу. Путь марокканских футболистов соединит аэропорт, отель «Мариотт», а так же стадионы «Чайка» и «Локомотив». Перечень улиц вместе с основными маршрутами включает и запасные. До Чемпионата успеют только ликвидировать ямы и нанести новую разметку. Что же касается капитального ремонта Московского проспекта, пока на него денег нет.
Однако воронежские власти рассчитывают на выделение федеральных средств. Об этом руководитель дорожного управления мэрии Олег Котов сообщил ведущим программы «Вести-Интервью». — Сейчас у нас запущена процедура согласования как бы запасного варианта — заключить долгосрочный контракт на 2018 — 2019 год. То есть фактически, чтобы работы были выполнены по Московскому проспекту в текущем году, а плату мы могли бы произвести за счёт средств уже 2019 года. Мы подготовили материалы, направили в Правительство. Надеюсь, что в ближайшее время мы получим всё-таки одобрение и сможем стартовать по процедурам контрактации. То есть запускать процедуру торгов, — рассказал руководитель управления дорожного хозяйства Воронежа Олег Котов.