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Туркменским мужчинам запретили выезжать за границу
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Туркменским мужчинам запретили выезжать за границу 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Миграционная служба Туркменистана запретила мужчинам в возрасте до 30 лет покидать страну. По мнению местных чиновников, такие меры помогут обеспечить безопасность в стране, сообщает «Радио Свобода».
«Моего 27-летнего знакомого, который собирался за рубеж, вызвали в областное отделение миграционной службы, забрали у него билет и сказали, чтобы он не утруждался поездкой в Ашхабад, сообщив, что имеется новое распоряжение не выпускать мужчин до 30 лет за пределы страны», — рассказал собеседник издания.
Отмечается, что на протяжении последнего месяца участились случаи возникновения препятствий в выезде граждан страны за рубеж.
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