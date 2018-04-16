Туркменским мужчинам запретили выезжать за границу

Миграционная служба Туркменистана запретила мужчинам в возрасте до 30 лет покидать страну. По мнению местных чиновников, такие меры помогут обеспечить безопасность в стране, сообщает «Радио Свобода»

«Моего 27-летнего знакомого, который собирался за рубеж, вызвали в областное отделение миграционной службы, забрали у него билет и сказали, чтобы он не утруждался поездкой в Ашхабад , сообщив, что имеется новое распоряжение не выпускать мужчин до 30 лет за пределы страны», — рассказал собеседник издания.

Отмечается, что на протяжении последнего месяца участились случаи возникновения препятствий в выезде граждан страны за рубеж.