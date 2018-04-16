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Экстравагантный Трамп: он постоянно думает о санкциях к России и хочет встречи с Путиным
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Экстравагантный Трамп: он постоянно думает о санкциях к России и хочет встречи с Путиным 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Секрет Фирмы
О введении новых санкций против России в Белом доме думают постоянно. Об этом сегодня рассказали в Госдепе США. Очередной пакет антироссийских мер может появиться уже в ближайшие часы. На этот раз против кампаний, которые, якобы, связаны с поставками в Сирию двойных технологий. При этом в администрации утверждают, что Трамп по-прежнему хочет встретиться с Путиным. А американские СМИ узнали, что глава Пентагона Джеймс Мэттис лично отговаривал президента бить по российским объектам в Сирии, а сам Трамп устроил скандал из-за высылки непропорционального, по сравнению с европейскими странами, числа российских дипломатов.
В ожидании обещанных новых антироссийских санкций рынки получили новое экстравагантное сообщение от Дональда Трампа в Твиттере. По мнению президента США, Россия, оказывается, виновна еще и манипуляциях с курсом рубля.
Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U. S. keeps raising interest rates. Not acceptable!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 апреля 2018 г.
"Россия и Китай играют в девальвацию валют, в то время как США продолжают поднимать процентную ставку", — написал Дональд Трамп в свой Twitter.
По Трампу выходит, что введенные его же администрацией санкции против России не причем, рублю будто бы командуют полегчать из Кремля. Экономисты в недоумении. Россия вне даже малейших подозрений. Центробанк давно отпустил национальную валюту в свободное плавание и не вмешивается в торги, а власти проводят жесткую кредитно-денежную политику. Возможно, такими обвинениями Белый дом готовит почву для обоснования новых санкций. Ведь их привязка к событиям в сирийской Думе и поддержке Россией Башара Асада выглядит так же фальшиво, как и сама постановочная химатака. Ни одного факта эксперты не установили. Чтобы как-то исправить положение, сотрудница CNN решила положиться на свое журналистское чутье, в прямом смысле начала перед камерой обнюхивать одежду якобы пострадавших от химатаки.
"Определенно пахнет чем-то ядовитым", — после этого «авторитетно» заявляет она.
Противогаз ей странным образом не потребовался. Врач — тоже. Что унюхала корреспондентка — хлор, зарин, а может это был простой аммиак — осталось неизвестным. А все так называемые очевидцы химатаки в репортаже почему-то скрывают лица, хотя находятся в лагере беженцев на сирийской территории, подконтрольной США.
Масштабы вранья возмутили людей, даже не связанных с политикой. Лидер группы Pink Floyd даже прервал концерт в Барселоне, чтобы высказать свое мнение.
"Белые каски" — фальшивая организация, которая создана с целью пропаганды для джихадистов и террористов. Если мы будем верить пропаганде «Белых касок» или кого-либо еще, мы будем только подталкивать наши правительства сбрасывать бомбы на сирийский народ. Это будет ошибкой невероятного масштаба для нас, как человеческих созданий. Мы обязаны убедить наше правительство не сбрасывать бомбы на людей и провести необходимое расследование, чтобы мы поняли, что реально происходит. Потому что, похоже, мы живем в мире, где пропаганда сильнее реальности", — заявил лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
При этом во время подготовки незаконной и абсолютно ничем не обоснованной атаки, Трамп, по данным по данным газеты The Wall Street Journal рассматривал и вариант ударов по российским объектам ПВО. Но глава Пентагона Джеймс Мэтис от безумия отговорил.
Не стал ли сам Трамп жертвой пропаганды своих же спецслужб? Повод для сомнений есть. К примеру, как утверждает The Washington Post, в марте 2018 года советники президента США обещали ему, что европейские союзники вышлют то же количество российских дипломатов, что и сама Америка. Когда же стало известно, что Германия и Франция высылают по четыре российских дипломата, а США уже решились на 60, Трамп, говорят, был в ярости. Но было уже поздно. В итоге домой поехали и 60 американских дипломатов, а по российско-американским отношениям, которые американский лидер вроде бы хотел наладить, был нанесен колоссальный удар.
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