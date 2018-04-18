Посол Италии в РФ: санкции не должны быть нормой

КРАСНОДАР , 18 апреля. / ТАСС /. Санкции, введенные рядом стран против России , не должны стать нормой, относиться к ним нужно как к временному явлению, уверен посол Италии в РФ Паскуале Терраччано.

Вениамином Кондратьевым. "Если мы говорим о политике, то я думаю, что нам надо преодолеть нынешнюю обстановку, нынешние контрасты. Потому что санкции не должны стать новой нормой, санкции должны быть временными. Мы должны решить проблемы, которые создали санкции. Санкции мы должны принимать как временное", — сказал он в среду на встрече с губернатором Краснодарского края

Посол отметил, что «Италия всегда поддерживала диалог» с Россией. «Сотрудничество даже в самой сложной политической обстановке. Мы отлично сотрудничаем в сфере экономики, в сфере культуры», — добавил Терраччано.