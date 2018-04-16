Эксперт усомнилась в односторонней отмене антироссийских санкций Италией

Как передает РИА «Новости», ранее лидер партии «Лига Севера» Маттео Сальвини, который по итогам прошедших в марте выборов в парламент стал кандидатом на пост премьер-министра от правоцентристов, заявлял, что, если возглавит правительство, потребует отмены санкций против России.

Профессор кафедры дипломатии МГИМО Татьяна Зонова отметила в беседе с НСН, что пока неясно, будет ли Сальвини премьером.

«Ведь он пришел к власти в правоцентристской коалиции вместе [с партией «Вперед, Италия» Сильвио] Берлускони. И Берлускони заявил, что нельзя допустить, чтобы правительство выступало против соглашений на уровне Евросоюза. Он, конечно, сделал очень хорошее заявление в адрес России, сказав, что она является важным фактором в международных делах, поставив вопрос о диалоге, о проблеме улучшения отношений с Россией. Будет ли Сальвини корректировать свои высказывания, пока неизвестно. Неизвестно, и чем закончатся переговоры о создании правительства. Гипотез много, пока у них согласия, какое должно быть правительство и кто в него войдет, нет», — сказала он.

Собеседница НСН добавила, что вряд ли Италия решится на отмену санкций.

«Новый посол Италии, который буквально на днях вручил верительные грамоты, тоже заявил, что Италия заинтересована в улучшении отношений с Россией. Речь о снятии санкций не идет, но они готовы способствовать развитию мелкой и средней промышленности, которые не подпадают под санкции», — заключила Зонова.

Напомним, на выборах в парламент 4 марта правоцентристская коалиция «Лиги Севера» Сальвини, партий «Вперед, Италия» Берлускони и «Братья Италии» Джорджии Мелони заняла первое место, набрав 36% голосов на выборах в Сенат и Палату депутатов.