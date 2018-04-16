Как я сдавала ОГЭ по русскому устному

Признайтесь честно: вы способны практически без подготовки прочитать полстраницы незнакомого текста в хорошем темпе, не запинаясь и вдобавок избегая подвохов с расстановкой ударений и проговариванием числительных? А тут же пересказать этот текст, уместно вплетая в него полученную цитату, а затем порассуждать на одну из предложенных тем сначала соло, а затем отвечая на вопросы экзаменатора?

Между тем именно это впервые проделали 16 апреля на устной части ОГЭ по русскому языку девятиклассники столичной школы №1529 им. Грибоедова, а вместе с ними и корреспондент «КВ».

Задания, когда о них до начала собеседования рассказывают экзаменаторы, выглядят несложными и безобидными. Первая пара задач — прочитать небольшой текст, а затем пересказать его, привязав к пересказу предложенную цитату. Вторая пара — рассуждение по выбранной тобой теме (или описание выбранной картинки), а затем ответы на вопросы по ним. Казалось бы, чего проще?

Текст мне достался про Чулпан Хаматову . Из него я узнала, что любимая многими актриса в юности и не думала об этом поприще, а потому и вуз себе выбрала экономический, лишь впоследствии «заболев» театром. Позже она всерьез занялась спасением тяжелобольных детей, создав специальный фонд. И никогда не страдала «звездной болезнью».

Прочиталось мне все это легко: сказалась многолетняя практика чтения детских книжек сыну. Но переходя к пересказу, чуть не сделала ошибки, решив отвечать «с налету», без подготовки. Делюсь опытом: гораздо лучше вначале выписать основные опорные пункты пересказа в специально для этого выдающийся листок — так уж точно ничего не забудешь. Ну а вставить в нужное место цитату оказалось совсем просто: там актриса говорит, как она счастлива, когда вылеченные дети выписываются домой совсем здоровыми.

Покончив с первой группой заданий, бодро перехожу ко второй. И сразу становлюсь в тупик — задание предлагает «сказочный» выбор: налево поедешь — голову сложишь, направо — коня потеряешь и т.п. Кстати, про коня — в самую точку, потому что требуется либо рассказать о верховой езде, либо о личном опыте помощи незнакомым людям, либо порассуждать о том, кто такой современный образованный человек.

Первое отпадает категорически, ибо о верховой езде знаю лишь то, что она существует. В волонтерских движениях соцпомощи не участвую — значит, остается современный образованный человек. Тема эта, ох, глубока и непроста. Но делать нечего: выбираю ее, говорю то, что успело прийти в голову (на подготовку по процедуре отводится всего две минуты), а потом отвечаю на вопросы.

Условный «зачет» по очкам мне в итоге ставят, и даже с большим запасом. Но, честно говоря, ответ реальной девятиклассницы Ани, при котором присутствовали журналисты, мне понравился гораздо больше. Хотя текст ей попался не в пример сложнее моего — про инженера Шухова и его технические детища во главе с одноименной телебашней.

Любопытно, что готовиться к устной части ОГЭ (а в перспективе, возможно, и ЕГЭ для одиннадцатиклассников) по русскому языку придется не только школьникам, но и их учителям. Новый вид испытания устроен таким образом, что оценивает ответы учитель-словесник. И это понятно. Но непосредственным собеседником школьника, который дает задания, зачитывает вопросы и всякими иными способами вступает с ним в диалог, может быть любой школьный предметник: химик, физик, физкультурник. И раз уж они «заговорили на этом экзамене, — подчеркнула „КВ“ глава федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку Ирина Цыбулько, — то готовиться к собеседованию, включая отработку правильных ударений или правильного произнесения числительных, надо теперь и им».

А кстати, господа физкультурники, как вы прочитаете вслух фразу: «Спортсмен пришел на встречу с 300 болельщиками»?

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