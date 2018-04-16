Ещё
Как я сдавала ОГЭ по русскому устному
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как я сдавала ОГЭ по русскому устному 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Признайтесь честно: вы способны практически без подготовки прочитать полстраницы незнакомого текста в хорошем темпе, не запинаясь и вдобавок избегая подвохов с расстановкой ударений и проговариванием числительных? А тут же пересказать этот текст, уместно вплетая в него полученную цитату, а затем порассуждать на одну из предложенных тем сначала соло, а затем отвечая на вопросы экзаменатора?
Между тем именно это впервые проделали 16 апреля на устной части ОГЭ по русскому языку девятиклассники столичной школы №1529 им. Грибоедова, а вместе с ними и корреспондент «КВ».
Задания, когда о них до начала собеседования рассказывают экзаменаторы, выглядят несложными и безобидными. Первая пара задач — прочитать небольшой текст, а затем пересказать его, привязав к пересказу предложенную цитату. Вторая пара — рассуждение по выбранной тобой теме (или описание выбранной картинки), а затем ответы на вопросы по ним. Казалось бы, чего проще?
Текст мне достался про Чулпан Хаматову. Из него я узнала, что любимая многими актриса в юности и не думала об этом поприще, а потому и вуз себе выбрала экономический, лишь впоследствии «заболев» театром. Позже она всерьез занялась спасением тяжелобольных детей, создав специальный фонд. И никогда не страдала «звездной болезнью».
Прочиталось мне все это легко: сказалась многолетняя практика чтения детских книжек сыну. Но переходя к пересказу, чуть не сделала ошибки, решив отвечать «с налету», без подготовки. Делюсь опытом: гораздо лучше вначале выписать основные опорные пункты пересказа в специально для этого выдающийся листок — так уж точно ничего не забудешь. Ну а вставить в нужное место цитату оказалось совсем просто: там актриса говорит, как она счастлива, когда вылеченные дети выписываются домой совсем здоровыми.
Покончив с первой группой заданий, бодро перехожу ко второй. И сразу становлюсь в тупик — задание предлагает «сказочный» выбор: налево поедешь — голову сложишь, направо — коня потеряешь и т.п. Кстати, про коня — в самую точку, потому что требуется либо рассказать о верховой езде, либо о личном опыте помощи незнакомым людям, либо порассуждать о том, кто такой современный образованный человек.
Первое отпадает категорически, ибо о верховой езде знаю лишь то, что она существует. В волонтерских движениях соцпомощи не участвую — значит, остается современный образованный человек. Тема эта, ох, глубока и непроста. Но делать нечего: выбираю ее, говорю то, что успело прийти в голову (на подготовку по процедуре отводится всего две минуты), а потом отвечаю на вопросы.
Условный «зачет» по очкам мне в итоге ставят, и даже с большим запасом. Но, честно говоря, ответ реальной девятиклассницы Ани, при котором присутствовали журналисты, мне понравился гораздо больше. Хотя текст ей попался не в пример сложнее моего — про инженера Шухова и его технические детища во главе с одноименной телебашней.
Любопытно, что готовиться к устной части ОГЭ (а в перспективе, возможно, и ЕГЭ для одиннадцатиклассников) по русскому языку придется не только школьникам, но и их учителям. Новый вид испытания устроен таким образом, что оценивает ответы учитель-словесник. И это понятно. Но непосредственным собеседником школьника, который дает задания, зачитывает вопросы и всякими иными способами вступает с ним в диалог, может быть любой школьный предметник: химик, физик, физкультурник. И раз уж они «заговорили на этом экзамене, — подчеркнула „КВ“ глава федеральной комиссии разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку Ирина Цыбулько, — то готовиться к собеседованию, включая отработку правильных ударений или правильного произнесения числительных, надо теперь и им».
А кстати, господа физкультурники, как вы прочитаете вслух фразу: «Спортсмен пришел на встречу с 300 болельщиками»?
Источник
Карельские вести: последние новости
Бейонсе и Соланж Ноулз зажигательно выступили на фестивале Coachella Риск дворцового переворота в России: чему учит история Военная акция США в Сирии: за что в Америке критикуют Трампа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский «Панцирь» отбил атаку США538
Россия получила неожиданную поддержку124
Трамп отложил санкции против России80
«Остаётся уповать на терпение Москвы»31
Провальный курс: Трамп взвинтит цены в России112
Новости партнеров
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
03:42
Смоделирован ядерный взрыв вблизи Белого дома
В мире США
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
01:03
Охота россиян за просрочкой попала на видео
Общество
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение