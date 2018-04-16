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Эрдоган обсудил с Меркель удары коалиции США по Сирии, сообщил источник
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Эрдоган обсудил с Меркель удары коалиции США по Сирии, сообщил источник 

РИА Новости 1 час назад
АНКАРА, 16 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель удары США и союзников по Сирии, сообщил в понедельник РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
"Наш президент сегодня поговорил по телефону с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Стороны обменялись мнениями по двусторонним отношениям и региональным вопросам, коснулись операции, которая была проведена США, Великобританией и Францией после использования режимом Дамаска химического оружия. Лидеры подчеркнули необходимость сохранения территориальной целостности Сирии и скорейшего принятия конкретных шагов, направленных на обеспечение продвижения процесса политического урегулирования в этой стране", — сообщил источник.
США, Британия и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски.
Президент России Владимир Путин назвал удары актом агрессии против суверенного государства, притом что ни российские военные эксперты, ни местные жители не подтвердили факта химической атаки, ставшей предлогом для ударов.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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