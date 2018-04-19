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Эрдоган и Си Цзиньпин обсудили по телефону двусторонние отношения и Сирию
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Эрдоган и Си Цзиньпин обсудили по телефону двусторонние отношения и Сирию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев
АНКАРА, 19 апр — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили по телефону турецко-китайские отношения и ситуацию в Сирии, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера в четверг.
"Лидеры Турции и Китая обсудили двусторонние и региональные проблемы, подтвердили решимость укреплять сотрудничество во всех сферах, договорились продолжать инвестиции в проект «Шелковый путь». Они также обменялись мнениями по последним событиям в Сирии и подчеркнули необходимость сохранения ее территориальной целостности и совместной борьбы с терроризмом", — сообщил источник.
По его информации, Эрдоган отметил, что Турция с самого начала высказала свою позицию по отношению к использованию химического оружия и считает, что нельзя давать поводов для эскалации напряженности в Сирии.
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