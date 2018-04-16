Новая школа, модернизация системы водоснабжения и ремонт двух мостов ждут Вологду в ближайшие годы

О значительной финансовой поддержке областного центра в разных сферах заявил сегодня Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников . Речь о развитии Вологды шла в кинотеатре «Ленком», где подвели итоги выборов Президента страны 18 марта. Глава региона поблагодарил Вологду за высокий уровень организации выборной кампании. Торжественная программа «Мы вологжане! Мы вместе!» прошла в областной столице.

Олег Кувшинников выступил с речью о результатах выборной кампании 2018 года, а также сделал ряд заявлений о субсидиях регионального и федерального бюджетов. В ближайшие три года в строительство и реконструкцию инфраструктурных объектов Вологды будет инвестировано 6,4 миллиарда рублей, сообщила пресс-служба Губернатора Вологодской области. Уже в этом году в Вологде начнется ремонт Каменного и Октябрьского мостов, стартуют работы по устройству кольцевой развязки в районе Октябрьского моста, до четырех полос расшириться проспект Победы.

«Вологда — это развивающийся город: строятся социальные и инфраструктурные объекты. Мы не будем останавливаться на достигнутом. Сейчас интенсивно развиваются новые жилищные районы. Планируется построить новую школу в микрорайоне «Южный». Объем инвестиций составляет почти 1 млрд рублей, — заявил Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. — В городе существует острая проблема обеспечения населения качественной питьевой водой. Технология очистки воды на водозаборе нуждается в модернизации! Для решения этой задачи мы выделяем 127 млн рублей».

Также в Минприроды подтвердили заявку на спонсирование ремонта резервного источника питьевой воды. На обновление водопроводящего тракта из Кубенского озера будет направлено 385 млн федеральных средств. Также в областной столице планируется возведение крытой ледовой арены на тысячу мест и обустройство, а стадион «Витязь» станет площадкой для создания регионального спортивного центра.

Кроме того, Губернатор рассказал о том, что в ближайшие годы пройдут значительные позитивные изменения в системе здравоохранения. Новая концепция до 2022 года была представлена сегодня на областном Госсовете. Уже принято решение о создании регионального сосудистого центра, также в Вологде появится перинатальный центр, а в ряде больниц в Вологде пройдет переоборудование и ремонт.

Сразу после выборов кампания в Вологодской области была признана рекордной по нескольким параметрам. Вологжане показали высокую явку, а также уровень поддержки действующего лидера государства. 66,2 процента жителей Региона пришли на избирательные участки. Областная столица показала более высокий результат.

«249 тысяч избирателей в Вологде и 66,41% из них пришли на участки. В преддверии дня голосования была проделана колоссальная работа: прошло 260 молодежных мероприятий, 73 — для ветеранов, 29 конкурсов и акций. 512 волонтеров были задействованы 18 марта. Для информирования вышли 86 печатных газет, — сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов . — Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в подготовке и проведении выборов. Мы сделали эту победу вместе! Мы вологжане».

В зале «Ленкома» сегодня присутствовали представители Правительства области и Администрации Вологды, областные и городские депутаты, члены участковых избирательных комиссий, наблюдатели и волонтеры, сотрудники предприятий и организаций, журналисты. Для гостей выступали творческие коллективы города, которые также радовали вологжан в День выборов 18 марта и были активными участниками городских событий.