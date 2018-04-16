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В Минстрое озаботились созданием единого норматива для проектирования общественных туалетов
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В Минстрое озаботились созданием единого норматива для проектирования общественных туалетов 

Интересант 1 час назад
Единый норматив для организации туалетов в общественных местах планирует разработать Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.
По словам замглавы Минстроя Андрея Чибиса, речь идет о требованиях к оборудованию соответствующими объектами таких городских территорий как, например, парки или набережные.
«Мы в любом проекте, который мы сейчас видим, обращаем внимание на то, существует ли места предоставления коммунальных услуг. И мы уже говорили об этом, обсуждаем и готовимся, что определенного рода норматив на места общего пользования — общественные туалеты, сделать», — приводит слова замминистра ТАСС.
Чибиса не исключил, что такой норматив для муниципалитетов в скором времени появится.
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