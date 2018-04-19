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Уровень занятости населения в Москве выше, чем по России
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Уровень занятости населения в Москве выше, чем по России 

РИАМО 57 минут назад
Фото: РИАМО
Уровень занятости населения в Москве за декабрь 2017 года — февраль 2018 года составил 66,9%, данный показатель выше, чем в целом по стране, сообщается на сайте информационного центра правительства Москвы.
«Сохраняется тенденция высокого уровня занятости в Москве — 66,9% экономически активного населения. Показатель выше, чем в Российской Федерации в целом. Сфера торговли и услуг, обрабатывающее производство, логистика, транспорт, образования — основные поставщики сфер занятости в столице», — заявил заместитель руководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Андрей Бесштанько.
Он добавил, что в 2017 году в городских мероприятиях по временной занятости молодежи поучаствовало 4,8 тысячи человек. Помимо программ постоянной занятости Центр занятости молодежи реализует программы временной занятости. В 2017 году — это 4,8 тысячи человек. В 2018 году планируется увеличить численность участников мероприятий временного трудоустройства молодежи до 13 тысяч человек.
Объем финансирования таких мероприятий из бюджета города составит 313,6 миллиона рублей, заключил он.
Центр занятости, работающий исключительно с молодежью, открылся в Москве в 2016 году. Его специалисты помогают устроиться на работу, определиться с профессией и узнать о рынке труда.
С каждым соискателем работает свой куратор, он лично заинтересован в том, чтобы работа мечты нашлась. Куратор перезванивает своему подопечному после собеседования и выясняет, как все прошло. Если соискатель получил отказ, его снова приглашают в центр и подбирают новые варианты. Если с работой сложилось, куратор все равно продолжит поддерживать связь с человеком в течение трех месяцев, следить за его успехами и помогать справляться с трудными ситуациями.
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