Бабич напомнил, что ОЗХО ответственна за уничтожение химоружия в России

"Юридически ответственность за это несет прежде всего ОЗХО, которая полностью обеспечивала и контролировала работу инспекторов", — заявил Бабич в интервью РИА Новости.

"Еще один очень важный момент: за весь период уничтожения химического оружия — получается почти 20 лет — ОЗХО провело 811 международных инспекций. Каждый из семи объектов подвергался инспекциям от 100 до 170 раз за этот период. 811 международных инспекций — это к вопросу о том, могло ли что-то остаться незамеченным, не проконтролированным и мог ли кто-то куда-то что-то умыкнуть. Это невозможно", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.