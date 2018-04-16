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Во время Гагаринского субботника с улиц Самары вывезли 5 тысяч кубометров мусора
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Во время Гагаринского субботника с улиц Самары вывезли 5 тысяч кубометров мусора 

ТРК Губерния 1 час назад
Встал утром — приведи в порядок свою планету. Этот завет Маленького Принца вспоминали в минувшие выходные жители областного центра. Практически всё население Самары мобилизовано на борьбу за чистоту. Как в городе проходил Гагаринский субботник?
Пять тысяч кубических метров мусора — таковы зримые итоги Гагаринского субботника, открывшего череду общегородских генеральных уборок. Избавили самарцев от режущего глаз беспорядка сотрудники муниципальных предприятий, студенты, школьники, предприниматели — более тридцати тысяч человек взяли в руки мётлы и грабли. Кроме того, ревнители чистоты красили ограждения, урны, световые опоры, избавляли деревья от старых и больных ветвей. Настоящей трудовой армии было придано более пятисот единиц техники.
"Население вышло, работают муниципальные учреждения и промышленные предприятия, красятся фасады, чистятся территории, и я надеюсь, что и настроение у людей тоже будет улучшаться с каждым днём, и ещё жарче будет солнце светить”, — поделилась глава Самары Елена Лапушкина.
Эстафета чистоты и порядка от центральных улиц областного центра перешла к самым отдалённым районам Самары. На Красной Глинке трудились особенно вдохновенно. Из сквера посёлка Южного открывается великолепный вид на Волгу. Такая панорама достойна идеального обрамления, решили красноглинцы и взялись за работу.
Если в центральных районах города такой проблемы практически нет, то вот жителям окраин Самары ещё приходится бороться со снегом. На Красной Глинке вывезено уже 140 кубометров ледяной массы.
Весна в этом году выдалась затяжная. И от последствий её борьбы с зимой городу предстоит избавляться весь апрель. Среди задач, которые предстоит решить и властям, и горожанам -восстановление тротуарной плитки и асфальтового покрытия, демонтаж и вывоз незаконных объектов потребительского рынка и даже борьба с незаконной рекламой. Дел хватит до середины мая точно.
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