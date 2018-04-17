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30 тыс. самарцев приняли участие в Гагаринском субботнике
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30 тыс. самарцев приняли участие в Гагаринском субботнике 

Волга Ньюс 2 часа назад
Ежегодно в рамках месячника по благоустройству проводится серия общегородских субботников, первый из которых — Гагаринский, приуроченный ко Дню космонавтики. В этот день жители города очищали городские улицы и общественные пространства от мусора, проводили опиловку деревьев, покраску ограждений, урн и световых опор.
Общими усилиями самарцам удалось собрать 5 224 кв. м мусора. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрея Семенова, в уборке территорий были задействованы 30 тыс. человек и 516 единиц техники.
Говоря о ходе месячника, глава Самары Елена Лапушкина поручила нарастить темпы работ по восстановлению тротуарной плитки и асфальтового покрытия, демонтажу и вывозу незаконных объектов потребительского рынка, а также активнее проводить борьбу с незаконной рекламой и работу по озеленению территории.
"Времени до встречи гостей мундиаля остается очень мало. Уже некогда проводить совещания, планировать работы и откладывать их выполнение, пора выходить и делать, — заключила Елена Лапушкина. — Глав районных администраций прошу ежедневно мониторить ситуацию и докладывать мне о выполненных работах".
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