30 тыс. самарцев приняли участие в Гагаринском субботнике

Ежегодно в рамках месячника по благоустройству проводится серия общегородских субботников, первый из которых — Гагаринский, приуроченный ко Дню космонавтики. В этот день жители города очищали городские улицы и общественные пространства от мусора, проводили опиловку деревьев, покраску ограждений, урн и световых опор.

Общими усилиями самарцам удалось собрать 5 224 кв. м мусора. По словам руководителя департамента городского хозяйства и экологии Андрея Семенова, в уборке территорий были задействованы 30 тыс. человек и 516 единиц техники.

Говоря о ходе месячника, глава Самары Елена Лапушкина поручила нарастить темпы работ по восстановлению тротуарной плитки и асфальтового покрытия, демонтажу и вывозу незаконных объектов потребительского рынка, а также активнее проводить борьбу с незаконной рекламой и работу по озеленению территории.

"Времени до встречи гостей мундиаля остается очень мало. Уже некогда проводить совещания, планировать работы и откладывать их выполнение, пора выходить и делать, — заключила Елена Лапушкина. — Глав районных администраций прошу ежедневно мониторить ситуацию и докладывать мне о выполненных работах".