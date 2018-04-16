Благие дела объединили тысячу волонтеров

Столица присоединилась к глобальной благотворительной акции «День добрых дел». Кто и как помогает людям, выяснила корреспондент «Вечерней Москвы».

Погулять с бездомными собаками из приюта, купить сладости ручного производства одного из столичных благотворительных фондов, провести день с жителями пансиона для пожилых — всемирная акция «День добрых дел» в столице дает возможности прийти на помощь всем нуждающимся. В Москворецком и Крылатском парках волонтеры совместно с экологами Мосприроды организовали масштабную уборку территорий. Неравнодушные к судьбам пациентов с тяжелыми заболеваниями отправились сдать кровь в Национальном фонде развития здравоохранения и на Станции переливания. А один из ведущих фондов продовольствия призвал добровольцев помочь в сортировке продуктов для гуманитарных посылок.

— Смысл акции «День добрых дел» — дать каждому шанс проявить себя, помочь людям с ограниченными возможностями и с пользой провести свободное время, — рассказывает координатор благотворительной ярмарки в Музее Москвы Роман Лебеденко. — Каждый может прийти на организованные по всей Москве площадки и добровольно что-то сделать. Возможности — на любой вкус: можно и с бездомными собаками погулять, и порядок в местном парке навести, и продукты нуждающимся пожертвовать. На территории нашей ярмарки мы с волонтерами организовали киоски для различных фондов, которые представят свою продукцию: посуду ручной работы, варенье, какую-то выпечку. А все вырученные деньги пойдут на благотворительные цели.

Ирина Воронцова с однокурсницей Аленой Матвиенко решила посетить максимально возможное количество акций. Купив утром на ярмарке расшитые шелком платки, они отправились на дизайнзавод «Флакон», где на огромной меловой доске каждый может написать, что нужно сделать, чтобы этот мир стал лучше. Многие участники акции по этому поводу уже высказались. Кто-то утверждает, что необходимо заняться переработкой мусора, кто-то верит, что главное — осуществлять мечты.

— Хочется получить хорошее образование и заниматься действительно полезными делами, — утверждают подруги. — Мы вот — будущие фармацевты, планируем работать в лабораториях и, возможно, когда-нибудь избавить общество от многих болезней. То, в каком мире мы живем, зависит от вклада каждого из нас.

В подтверждение своих слов Ирина и Алена отправляются в приют для глухонемых, чтобы помочь местным сотрудникам с хозяйственными работами. Вскопать местные грядки, починить дворовые постройки и покрасить перила — здесь труд волонтеров придется кстати. В перерывах между работой специалисты фонда обучают участников азам тактильной азбуки, используемой для общения с глухонемыми.

— Дальше отправимся подписывать открытки для ветеранов к 9 Мая, — утверждают девчонки. — Герои должны знать: молодежь помнит их подвиг!

КСТАТИ

«День добрых дел» — глобальная международная благотворительная акция. На сегодняшний день участие в ней принимают более двух миллионов человек из 70 стран мира. Московский проект реализуется при поддержке столичного Комитета общественных связей. Движение объединяет более тысячи студентов московских вузов, добровольцев благотворительных фондов и общественных деятелей.