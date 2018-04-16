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В псковском доме престарелых освятили стиральные машины
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В псковском доме престарелых освятили стиральные машины 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В Лавровском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Псковской области священник освятил не только все помещения, но также стиральные машины и другую технику. Фотография процесса опубликована в сообществе «Псково-Печерский монастырь, группа паломников» во «ВКонтакте».
В комментариях к фото автор отметил, что работники сами попросили священнослужителя из Пскова-Печерского монастыря окропить святой водой все объекты учреждения. Священники из монастыря приезжают сюда постоянно, в первую очередь, на праздники.
Российские священники освящают машины, дома, рабочие места, а также военную технику, ракеты, автотрассы, дорогостоящие телефоны и другие личные вещи.
В частности, ракеты-носители освящают перед стартом с космодрома Восточный. В ноябре 2017 года запущенный с площадки «Союз-2.1б» упал вместе с 19 спутниками. По мнению протодиакона Андрея Кураева, в этом виноват благовещенский епископ Лукиан, который освящал носитель перед стартом.
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