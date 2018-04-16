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В Чечне почти 300 тысяч человек остались без света
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В Чечне почти 300 тысяч человек остались без света 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Чечне около 286,5 тысячи человек остались без электроснабжения из-за отключения двух линий электропередачи, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Минэнерго России.
"Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 286,5 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей — 82 МВт", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, на подстанции «Акташ» действием защит отключились линии электропередач «Акташ — Гудермес тяговая» и «Ярыкcу — Ойсунгур».
В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
Ранее сообщалось, что почти 900 тысяч человек в Пуэрто-Рико остались без света.
Как отмечалось, отключении электроснабжения произошло из-за падения дерева на линии электропередач.
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