В Чечне почти 300 тысяч человек остались без света

Чечне около 286,5 тысячи человек остались без электроснабжения из-за отключения двух линий электропередачи, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Минэнерго России "Без электроснабжения остались бытовые потребители (около 286,5 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей — 82 МВт", — говорится в сообщении. По данным ведомства, на подстанции «Акташ» действием защит отключились линии электропередач «Акташ — Гудермес тяговая» и «Ярыкcу — Ойсунгур». В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Ранее сообщалось, что почти 900 тысяч человек в Пуэрто-Рико остались без света. Как отмечалось, отключении электроснабжения произошло из-за падения дерева на линии электропередач.