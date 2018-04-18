Запад повременит с новыми санкциями: чего ждать российским компаниям?

Европа не будет отключать Россию от межбанковской системы SWIFT. Правда, это не официальное заявление, а слова источников СМИ. Они утверждают, что руководство SWIFT намерено соблюдать нейтралитет. Штаб-квартира системы в Брюсселе , поэтому можно предположить, что это и общая позиция Евросоюза к американским санкциям.

О позиции европейского бизнеса можно судить по действиям швейцарских компаний Sulzer и Oerlikon. Крупные пакеты в этих компаниях принадлежат «Ренове» Виктора Вексельберга . Российская группа должна была получить от них дивиденды примерно на 132 млн долларов, но из-за санкций не получила, точнее, эти деньги ушли на специальный счет. «Ренова» сможет ими воспользоваться, когда с нее снимут санкции, но когда это случится и случится ли вообще, сейчас не знает никто.

Точно так же группа Вексельберга не может получить деньги за продажу акций в Sulzer: группа сократила свою долю, чтобы формально не подставить компанию под удар. Это еще примерно полмиллиарда долларов, которые могут зависнуть на долгие годы. Вероятно, по такому принципу теперь будут строиться отношения и у других компаний, прогнозирует адвокат Александр Трещев:

Александр Трещев адвокат «По общему правилу большинству компаний придется действовать именно так, потому что подставлять своих партнеров под санкции никто не захочет. Хитрость есть и со стороны иностранцев, которые делали дела с россиянами, что и позволяет стать выгодоприобретателями, чтобы деньги были в семье и не выходили за ее пределы. По большому счету они могли выплатить дивиденды по одной простой причине: санкции ввели сейчас, а дивиденды выплачиваются за год, но опять же каждый будет толковать закон в свою сторону и в свою пользу».

Эти санкции отличаются своим вторичным дном. США могут наказать любого, кто будет сотрудничать с фигурантами «черного списка». Это то, чего боятся все, в том числе и российские госбанки. Недаром, «Русал» не стал обращаться к Сбербанку за рефинансированием своего кредита. Об этом накануне рассказал Герман Греф . Помогать же компаниям Дерипаски будут через «Промсвязьбанк» . Его превращают во внутренний рублевый оборонный банк. Соответственно, зараженные санкциями лица и компании могут к нему обращаться без ущерба для всех сторон.

Минпромторге заявили, что «Русал» попросил о помощи правительство. Судя по интервью России 24 Дениса Мантурова , государство будет помогать пострадавшим госзакупками, в том числе и в металлургии. Возможно, приняли старую идею Олега Дерипаски — государственный фонд алюминия. Компания, у которой останавливается экспорт, получит доход, сохранит рабочие места. Государство же получит огромные объемы алюминия на передержку. Вот какое мнение высказал директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов

Максим Худалов директор группы корпоративных рейтингов АКРА«Всегда появление такого закрытого инструмента, как госзакупки, порождает и некоторую неэффективность, и возможные факты коррупции. С учетом того, перед каким серьезным вызовом сейчас поставлена алюминиевая промышленность России, я, честно говоря, сам не представляю другого выхода, кроме как временного вмешательства государства. Алюминий хорош тем, в отличие от стали, например, что его длительное хранение не вызывает существенного ухудшения его товарных свойств».

В Минпромторге заодно успокоили ВСМП «Ависма». Россия не будет запрещать поставки титана для Boeing . Возможность этой гипотетической санкции прописана в нашумевшем законопроекте Думы . Сам документ отложили до середины мая. Bloomberg связал это с тем, что в Кремле хотят снизить напряженность с Америкой. Путин хочет дать Трампу еще один шанс, рассказали собеседники издания. В связи с этим чиновников попросили смягчить антиамериканскую риторику.