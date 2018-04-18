Запад повременит с новыми санкциями: чего ждать российским компаниям? 

Европа не будет отключать Россию от межбанковской системы SWIFT. Правда, это не официальное заявление, а слова источников СМИ. Они утверждают, что руководство SWIFT намерено соблюдать нейтралитет. Штаб-квартира системы в Брюсселе, поэтому можно предположить, что это и общая позиция Евросоюза к американским санкциям.
О позиции европейского бизнеса можно судить по действиям швейцарских компаний Sulzer и Oerlikon. Крупные пакеты в этих компаниях принадлежат «Ренове» Виктора Вексельберга. Российская группа должна была получить от них дивиденды примерно на 132 млн долларов, но из-за санкций не получила, точнее, эти деньги ушли на специальный счет. «Ренова» сможет ими воспользоваться, когда с нее снимут санкции, но когда это случится и случится ли вообще, сейчас не знает никто.
Точно так же группа Вексельберга не может получить деньги за продажу акций в Sulzer: группа сократила свою долю, чтобы формально не подставить компанию под удар. Это еще примерно полмиллиарда долларов, которые могут зависнуть на долгие годы. Вероятно, по такому принципу теперь будут строиться отношения и у других компаний, прогнозирует адвокат Александр Трещев:
Александр Трещев адвокат «По общему правилу большинству компаний придется действовать именно так, потому что подставлять своих партнеров под санкции никто не захочет. Хитрость есть и со стороны иностранцев, которые делали дела с россиянами, что и позволяет стать выгодоприобретателями, чтобы деньги были в семье и не выходили за ее пределы. По большому счету они могли выплатить дивиденды по одной простой причине: санкции ввели сейчас, а дивиденды выплачиваются за год, но опять же каждый будет толковать закон в свою сторону и в свою пользу».
Эти санкции отличаются своим вторичным дном. США могут наказать любого, кто будет сотрудничать с фигурантами «черного списка». Это то, чего боятся все, в том числе и российские госбанки. Недаром, «Русал» не стал обращаться к Сбербанку за рефинансированием своего кредита. Об этом накануне рассказал Герман Греф. Помогать же компаниям Дерипаски будут через «Промсвязьбанк». Его превращают во внутренний рублевый оборонный банк. Соответственно, зараженные санкциями лица и компании могут к нему обращаться без ущерба для всех сторон.
В Минпромторге заявили, что «Русал» попросил о помощи правительство. Судя по интервью России 24 Дениса Мантурова, государство будет помогать пострадавшим госзакупками, в том числе и в металлургии. Возможно, приняли старую идею Олега Дерипаски — государственный фонд алюминия. Компания, у которой останавливается экспорт, получит доход, сохранит рабочие места. Государство же получит огромные объемы алюминия на передержку. Вот какое мнение высказал директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов:
Максим Худалов директор группы корпоративных рейтингов АКРА«Всегда появление такого закрытого инструмента, как госзакупки, порождает и некоторую неэффективность, и возможные факты коррупции. С учетом того, перед каким серьезным вызовом сейчас поставлена алюминиевая промышленность России, я, честно говоря, сам не представляю другого выхода, кроме как временного вмешательства государства. Алюминий хорош тем, в отличие от стали, например, что его длительное хранение не вызывает существенного ухудшения его товарных свойств».
В Минпромторге заодно успокоили ВСМП «Ависма». Россия не будет запрещать поставки титана для Boeing. Возможность этой гипотетической санкции прописана в нашумевшем законопроекте Думы. Сам документ отложили до середины мая. Bloomberg связал это с тем, что в Кремле хотят снизить напряженность с Америкой. Путин хочет дать Трампу еще один шанс, рассказали собеседники издания. В связи с этим чиновников попросили смягчить антиамериканскую риторику.
Словно в ответ на это источники агентств сообщили, что администрация Трампа прислала письмо в посольство Москвы в Вашингтоне. Там якобы сказано, что новых санкций в ближайшее время не будет. Вряд ли кто-то сомневается, что зыбкое перемирие продлится долго, но, возможно, есть время подготовиться. Например, в правительстве с подачи РСПП могут создать структуру, которая будет мониторить ситуацию. В США санкциями занимается департамент Минфина под названием OFAC. Наш орган Александр Шохин предложил назвать «Контрофак», и это не шутка.