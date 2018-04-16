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Бумаги швейцарской Sulzer не будут исключены из индекса MSCI
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Бумаги швейцарской Sulzer не будут исключены из индекса MSCI 

Прайм 1 час назад
Индексный провайдер MSCI будет продолжать расчеты по ценным бумагам швейцарской компании Sulzer после снижения в ней доли российской группы «Ренова», попавшей под санкции США, следует из сообщения MSCI.
"MSCI Inc объявляет, что будет поддерживать (расчет — ред.) по акциям Sulzer в MSCI Equity Indexes вплоть до дальнейшего уведомления. MSCI также немедленно возобновляет нормальное обеспечение (расчет — ред.) по изменению веса бумаги в индексе или фактора доступности бумаги для иностранных инвесторов", — говорится в сообщении индексного провайдера.
MSCI 11 апреля сообщал, что может исключить из расчета ценные бумаги Sulzer, если «Ренова» не сократит долю в компании ниже 50% до 16 апреля.
Группа «Ренова» Виктора Вексельберга попала под санкции США, введенные 6 апреля. На тот момент доля «Реновы» в Sulzer составляла 63,42%. Чтобы вывести швейцарскую компанию из-под санкций, «Ренова» на прошлой неделе снизила долю в Sulzer ниже контроля (до 48,83%).
После этого были разблокированы операции Sulzer в долларах, работа компании вернулась в нормальный режим, сообщил РИА Новости в субботу глава по внешним и внутренним связям концерна Райнер Вайхофен (Rainer Weihofen).
Международный промышленный концерн Sulzer, основанный в 1834 году, работает в области технических инновационных разработок в машиностроении, производстве оборудования и изготовлении покрытий. Компания работает более чем в 40 странах. Ее штат составляет 14 тысяч человек.
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