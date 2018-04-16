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Посол Южной Кореи: Москва и Сеул намерены активизировать партнерство в области инноваций
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Посол Южной Кореи: Москва и Сеул намерены активизировать партнерство в области инноваций 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россия и Южная Корея намерены наращивать сотрудничество в сфере инновационной экономики и информационных технологий. Об этом сообщил в понедельник посол республики в Москве У Юн Гын.
"Что касается взаимодействия по научно-техническому направлению, на полях Восточного экономического форума в прошлом году Россия и Республика Корея подписали меморандум о взаимопонимании в области инвестиций, — сказал он. — Речь идет о создании инновационной платформы".
Кроме того, по словам дипломата, планируется совместное проведение Дня науки и технологий. «Мы также договорились в этом году провести День науки и технологий и подписали меморандум в области информационных технологий. Сейчас идут тесные контакты по развитию инновационных направлений», — добавил он.
Посол отметил, что на текущий момент деятельность российских и южнокорейских компаний в сфере инноваций особенно активна.
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