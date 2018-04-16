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Вода появилась в домах на улице Антонова Саратова
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Вода появилась в домах на улице Антонова Саратова 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
Предприятие «КВС» завершило восстановительные работы на городском водоводе.
Напомним, днем 16 апреля на ул. Антонова жильцы многоквартирных домов остались без необходимого ресурса.
Уже с 20:00 текущих суток холодная вода стала подаваться потребителям в обычном режиме. Уточняется, что к настоящей минуте давление в системе обеспечено в нормальном объеме.
«Концессии водоснабжения Саратов» уточняют, что заменили в данной части города проблемный участок коммуникации, обеспечив нормальное водоснабжение абонентов.
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