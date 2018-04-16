Вода появилась в домах на улице Антонова Саратова

Предприятие «КВС» завершило восстановительные работы на городском водоводе.

Напомним, днем 16 апреля на ул. Антонова жильцы многоквартирных домов остались без необходимого ресурса.

Уже с 20:00 текущих суток холодная вода стала подаваться потребителям в обычном режиме. Уточняется, что к настоящей минуте давление в системе обеспечено в нормальном объеме.