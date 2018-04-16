Биржи Европы закрылись в минусе в ожидании новых санкций США против РФ

Основные биржевые индексы Европы завершили торги понедельника снижением, так как инвесторы ожидают введения новых санкций США против РФ , свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский FTSE 100 опустился на 0,91%, до 7198,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,04%, до 5312,96 пункта, немецкий DAX — на 0,41%, до 12391,41 пункта.

Инвесторы в понедельник сохраняли осторожность на торгах, опасаясь напряженности в отношениях между Россией и западными державами. Трейдеры ожидали введения новых санкций США против РФ из-за поддержки Россией сирийского президента Башара Асада

"Рынки реагируют на экономические санкции (сильнее, чем они реагируют на воздушные удары США, Британии и Франции по Сирии ), и определенные активы особенно реагируют на эти санкции", — приводит агентство Рейтер слова главного экономиста UBS Пауля Донована (Paul Donovan).

США 6 апреля ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании. В понедельник представитель Белого дома Сара Хакаби-Сандерс заявила, что США рассматривают возможность новых санкций против России после предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума . Она добавила, что решение по санкциям будет принято в ближайшее время.