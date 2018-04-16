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Биржи Европы закрылись в минусе в ожидании новых санкций США против РФ
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Российский «Панцирь» отбил атаку США
Российский «Панцирь» отбил атаку США

Биржи Европы закрылись в минусе в ожидании новых санкций США против РФ 

Прайм 52 минуты назад
Основные биржевые индексы Европы завершили торги понедельника снижением, так как инвесторы ожидают введения новых санкций США против РФ, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов британский FTSE 100 опустился на 0,91%, до 7198,2 пункта, французский CAC 40 — на 0,04%, до 5312,96 пункта, немецкий DAX — на 0,41%, до 12391,41 пункта.
Инвесторы в понедельник сохраняли осторожность на торгах, опасаясь напряженности в отношениях между Россией и западными державами. Трейдеры ожидали введения новых санкций США против РФ из-за поддержки Россией сирийского президента Башара Асада.
"Рынки реагируют на экономические санкции (сильнее, чем они реагируют на воздушные удары США, Британии и Франции по Сирии), и определенные активы особенно реагируют на эти санкции", — приводит агентство Рейтер слова главного экономиста UBS Пауля Донована (Paul Donovan).
США 6 апреля ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и их компании. В понедельник представитель Белого дома Сара Хакаби-Сандерс заявила, что США рассматривают возможность новых санкций против России после предполагаемой химатаки в сирийском городе Дума. Она добавила, что решение по санкциям будет принято в ближайшее время.
Акции российского Polymetal упали на 9,5%, Evraz — на 6,9%, в то время как австрийский банк Raiffeisen Bank, который получает существенную долю доходов от займов для российских компаний, потерял 3,7%. Бумаги швейцарского трейдера Sulzer снизились в стоимости на 1,5%. В субботу компания сообщила, что ее работа вернулась в нормальный режим, операции компании в долларах были разморожены после сокращения в ней доли попавшей под санкции "Реновы" до 48,83%. Это позволило Sulzer больше не попадать под влияние новых антироссийских санкций США.
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