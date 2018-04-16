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К 2030 году уровень газификации в России составит 85 процентов
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К 2030 году уровень газификации в России составит 85 процентов 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Одна из основных задач газовой отрасли сегодня — это газификация регионов. Какие успехи здесь достигнуты?
Кирилл Молодцов: С 2001 по 2017 год уровень газификации повысился с 51,7 до 68,1 процента, и сейчас в городах составляет около 71, а в сельской местности — примерно 58 процентов. Только в 2017 году газифицировано 207 населенных пунктов, 173 котельных, более 51 тысячи квартир и домовладений, построено 1848 километров межпоселковых газопроводов. Рассчитываем, что к 2030 году уровень газификации трубопроводным газом в России составит около 85 процентов. При этом важной частью программы газификации будет являться альтернативная газификация.
Какие существуют проблемы и механизмы альтернативной газификации?
Кирилл Молодцов: Должен быть дифференцированный подход к газификации в зависимости от наличия в регионах запасов природного газа и развития имеющихся месторождений, а также возможность использования альтернативных энергоносителей, включая сжиженный и компримированный природный газ (СПГ и КПГ), сжиженный углеводородный газ (СУГ). Особое внимание при этом уделяется газификации удаленных от магистральных газопроводов населенных пунктов.
Сегодня «пилотные» проекты автономной газификации СПГ реализованы в Пермском крае, Ленинградской и Свердловской областях. Перспективы газификации сибирских регионов связаны со строительством газотранспортной системы «Сила Сибири», разработкой новых крупнейших газовых месторождений — Ковыктинского, Чаяндинского и других. В дальнейшем планируется объединить единую систему газоснабжения с газотранспортными системами Восточной Сибири и Дальнего Востока, что даст дополнительный импульс газификации сибирских регионов.
Президент не раз ставил задачу стимулировать потребление газа в качестве моторного топлива (ГМТ). Что происходит в этом сегменте?
Кирилл Молодцов: В последние годы мы наблюдаем расширение использования газа в качестве моторного топлива. Значительно увеличились темпы строительства инфраструктуры для транспорта на ГМТ. На сегодня действует уже 356 объектов газозаправочной инфраструктуры: в 2017 году введены в эксплуатацию 36 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС), еще 76 будут запущены в этом году. Рассчитываем, что в 2020 году число АГНКС достигнет 743 единиц. Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива по итогам 2017 года также возрос и составил 600 миллионов кубометров. За 5 последних лет количество автомобилей на ГМТ значительно возросло и сейчас превысило 212 тысяч.
Цель минэнерго — производить в год около 30 тысяч автомобилей на газовом моторном топливе
В течение последних лет действует программа субсидирования затрат на приобретение газомоторной техники регионами. На это выделено около пяти миллиардов рублей. Есть задача по переводу на ГМТ к 2020 году до половины парка общественного транспорта и техники для ЖКХ в городах с населением более миллиона человек. Также ГМТ будет использоваться на автомобилях, принадлежащих предприятиям, и при обслуживании чемпионата мира по футболу 2018 года. К началу соревнований должно быть приобретено 764 автобуса на ГМТ и завершена реконструкция 9 АГНКС. Но все эти показатели пока, конечно, мизер в масштабе потребления газа. Необходимо создать стимул для расширения его использования путем субсидирования производства газомоторных автомобилей легкового, средне-, крупнотоннажного и общественного транспорта. Наша цель — чтобы в год производилось около 30 тысяч автомобилей на ГМТ.
К 1 января 2025 года мы должны выйти на создание единых рынков, в том числе нефти и газа, в ЕАЭС. Для чего это нужно?
Кирилл Молодцов: Сотрудничество в сфере ТЭК с государствами-членами ЕАЭС — стратегически приоритетное для нас направление. В 2018 году Россия председательствует в ЕАЭС, что открывает дополнительные возможности для развития интеграционных процессов.
Концепция заключается в том, что государствам-членам Союза необходимо до 1 января 2025 года заключить международные договоры о формировании общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Их реализация будет осуществляться в четыре этапа в 2018-2024 годах, что позволит обеспечить недискриминационный доступ хозяйствующих субъектов государств-членов на общие рынки ЕАЭС и совершенствовать механизмы ценообразования.
Совет ЕЭК одобрил проект решения Высшего Евразийского экономического совета «О формировании общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС» с тем, чтобы представить его на рассмотрение главам стран евразийской пятерки. Проект сейчас на согласовании, после чего документ будет внесен на рассмотрение Евразийского межправительственного совета и Высшего Евразийского экономического совета.
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