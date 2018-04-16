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Максим Кочетков провел рабочую встречу с руководителями ведущих предприятий региона
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Максим Кочетков провел рабочую встречу с руководителями ведущих предприятий региона 

Vyatka-grad.ru 1 час назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Сегодня в Правительстве Кировской области под руководством заместителя Председателя Правительства региона Максима Кочеткова состоялась рабочая встреча с участием руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Кировской области Дениса Смехова, управляющего Кировским отделением № 8612 ПАО «Сбербанк России» Артемом Пищиком и руководителей ведущих предприятий региона.
Необходимость проведения совещания представителей власти, государственных структур и бизнеса продиктована выстраиванием тесного взаимодействия с целью оперативного решения производственных вопросов.
«Мы ставим перед собой задачу по выстраиванию конструктивного диалога между всеми участниками экономических процессов в регионе. От того, насколько эффективно будет организована работа между руководителями ведущих промышленных предприятий, налоговой службой, стратегическим партнером в лице финансово-кредитной организации зависит целый ряд факторов. Это и улучшение инвестиционного климата, и повышение доходности областного бюджета, и динамика развития каждого отдельно взятого промышленного предприятия», — отметил Максим Кочетков.
В ходе беседы руководитель УФНС по Кировской области Денис Смехов рассказал об основных задачах, которые заданы федеральным центром и подчеркнул, что вся проводимая работа будет способствовать выполнению государственных задач и развитию Кировской области.
Об основных показателях работы Кировского отделения ПАО «Сбербанк России» сообщил Артем Пищик. В режиме открытого диалога руководители предприятий смогли получить квалифицированные ответы на вопросы, касающиеся предоставления кредитных линий, лизинговых программах и проч.
Участники совещания выразили заинтересованность в проведении аналогичных встреч в последующем. Это позволит выстраивать работу в режиме открытости и взаимной информированности.
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