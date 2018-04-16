Размер больничного можно узнать в личном кабинете

Личных кабинетов, с помощью которых получать услуги значительно удобнее, становится все больше. С июня прошлого года заработали личные кабинеты для страхователей Фонда Социального Страхования (ФСС) РФ , которые значительно облегчили жизнь граждан.

Как отмечают в ФСС, такие кабинеты востребованы и среди работодателей, и среди тех, кто получает различные услуги Фонда. К последним относятся граждане, имеющие право на пособия по материнству; инвалиды, получающие различные технические средства реабилитации (ТСР); те, кто получает пособия по временной нетрудоспособности и др. Личный кабинет страхователя работает по адресу: https://cabinets.fss.ru/insurer/; личный же кабинет получателя услуг можно найти по ссылке https://lk.fss.ru/recipient/. Попасть в них несложно: достаточно ввести те же логин и пароль, которыми вы пользуетесь на Едином портале госуслуг.

Каждый получатель услуг Фонда может найти здесь данные обо всех выписанных им больничных листах, о родовых сертификатах в связи с беременностью, родами и наблюдением ребенка в первый год жизни в поликлинике (если они выдавались); о пособиях, выплаченных по проекту «Прямые выплаты». В кабинете также доступна информация о страховых выплатах в случае производственных травм, об обеспечении ТСР и санаторно-курортном лечении, положенном за счет ФСС РФ. Отсюда же можно написать обращение в Фонд и получить ответ, а также высчитать с помощью специального калькулятора размер положенного пособия. Источник