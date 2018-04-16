Ученые нашли «лекарство» от стресса при использовании смартфона

Американские психологи нашли способ свести стресс от использования смартфона к минимуму. Для этого нужно контролировать число получаемых уведомлений. Об этом сообщил сайт Business Insider.

Постоянно приходящие уведомления — особенно если они сопровождаются монотонным звуком — нервируют людей, из-за чего они становятся менее счастливыми. Каждое такое уведомление приближает слабую депрессию. Ведь оповещение отвлекает человека от, вероятно, более важных дел. Пользователь думает, следует ли ему продолжить свои дела или все же посмотреть в телефон — вдруг там важное сообщение. На такие душевных терзания у человека уходит примерно 25 минут.

Ученые однозначно заявили, что простое отключение уведомлений не спасет ситуацию. Однако есть способ: ограничить получение сообщений.

Для эксперимента исследователи взяли группу добровольцев. Каждый из них получал примерно 65-80 оповещений от разных приложений на протяжении двух недель. Некоторые участники открывали эти сообщения три раза в день, а остальные вовсе отключили эту опцию.

Оказалось, что если оповещения приходят трижды в день, то люди чувствуют себя счастливее и продуктивнее, менее подвержены стрессу и лучше концентрируются на делах, передает портал «Дни.ру». Чего не скажешь о пользователях, кто вовсе отключил опцию оповещения.

Вскоре специалисты выложат в Сеть приложение, которое использовали во время эксперимента. Система может определять местоположение юзера и в зависимости от этого выводить уведомления. Первая порция оповещений может прийти по пути на работу, вторая — в обеденный перерыв, а третья — по дороге домой.

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