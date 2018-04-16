Катамаран на солнечных батареях совершит экспедицию в 5 тыс. км от Петербурга до Астрахани

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 16 апреля. / ТАСС /. Первый российский катамаран на солнечных батареях, разработанный в рамках Национальной технологической инициативы (НТИ), отправится в регату 19 мая из Петербурга в Астрахань и проделает путь в 5 тыс. км через 20 регионов РФ до Астрахани. Об этом сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Уникальная разработка российских инженеров — катамаран на электродвигателях и солнечных батареях отправится в экспедицию от Санкт-Петербурга до Астрахани. (…) Старт состоится 19 мая в Санкт-Петербурге, за три месяца судно пройдет более 5 тыс. км через 20 регионов России с остановками в 40 городах", — сообщили в пресс-службе.

В АСИ отметили, что участники экспедиции совместно с учеными с факультета Московского госуниверситета имени Ломоносова проведут исследования водной экосистемы. «Благодаря тому, что судно работает на солнечных батареях, ученые смогут взять чистые пробы воды, не искаженные „топливным следом“, — отметили в пресс-службе.

Кроме того, в случае успешного завершения экспедиции, она, по информации АСИ, станет самой протяженной в мире регатой на судне на солнечных батареях и ее организаторы планируют по итогам подать заявку в Книгу рекордов Гиннесса. Завершить экспедицию планируют в сентябре текущего года.

На борту судна расположено четыре каюты, которые вмещают восемь человек. Расходы на его строительство составили около 12 млн рублей.

Об НТИ и АСИ НТИ — долгосрочная комплексная программа по созданию условий для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. В послании Федеральному собранию в декабре 2014 года президент России Владимир Путин обозначил Национальную технологическую инициативу одним из приоритетов государственной политики.

Среди приоритетных направлений НТИ выделяют следующие рынки: EnergyNet (распределенная энергетика от „персонального производства“ до „умных сетей“, „умного города“); FoodNet (системы персонального производства и доставки еды и воды); SafeNet (новые персональные системы безопасности); HealthNet (персональная медицина); AeroNet (распределенные системы беспилотных летательных аппаратов); MariNet (распределенные системы морского транспорта без экипажа); AutoNet (распределенная сеть управления автотранспортом без водителя); FinNet (децентрализованные финансовые системы и валюты); NeuroNet (распределенные искусственные компоненты сознания и психики).

В апреле текущего года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил пять дорожных карт НТИ — TechNet, AutoNet, MariNet, NeuroNet и AeroNet.